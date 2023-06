Elecciones Coahuila 2023: ‘Soy lavacoches y voto porque quiero que cambien las cosas’

TORREÓN, COAH.- Para Oswaldo Santos Moreno, de oficio lavacoches, haber votado le alimenta la esperanza de que las cosas puedan cambiar y con ello conseguir un empleo fijo que le dé prestaciones sociales y un ingreso seguro.

“Estamos ahorita con el candidato que nos prometió que va a haber fuentes de trabajo, y pues queremos que ya no lo hagan a uno menos, que yo estoy trabajando aquí y que no tengo estudios, pues ya me den un poquito de esperanzas de trabajar”, dice Oswaldo en Torreón.

Esta mañana el salió muy temprano de su casa para no hacer tanta fila y poder votar. Él vive en la colonia ExHacienda de la Perla, en Torreón, un conjunto habitacional de casas del Infonavit; es casado y tiene dos hijos y se dedica a lavar carros en el centro de la ciudad.

“Ya que me digan: vas a ganar un ingreso, no menos ni más, pero vas a tener tu sueldo seguro, vas a tener todo tus ingresos y todo, pero ya vas a tener tu trabajo seguro, pos motiva a uno para salir a votar”, dice.

Oswaldo agrega que también se vio motivado a votar porque su candidato le aseguró que se resolvería el problema de la falta de agua en su colonia, aunque fuera con pipas y otros como el de la basura y un tope en la calle para que los carros “no pasen tan recio”.

Dijo que votó porque así se comprometió con la lideresa de su sector y que no recibió dinero por su voto, sino que lo hizo para apoyarla a ella ya que siempre le lleva una despensa de Desarrollo Social, por lo menos una vez cada quincena.

Él es simpatizante del PRI, y aunque dijo que otros partidos fueron a la colonia a ofrecer un cambio, él prefirió seguir con su partido.