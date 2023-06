Elecciones Coahuila 2023: Yo voto para que ya no haya robos en casa habitación

Laura Francisca Garcés acudió a votar en la zona centro de Saltillo ayer por la mañana. “Yo voto porque haya seguridad. para que la persona que llegue a la gubernatura se ponga las pilas y trabaje por la seguridad de las familias”, dijo Garcés Yazpeck.

Durante el 2022, la actriz padeció uno de los mil 606 casos de robo a casa habitación. “Afortunadamente no estaba en mi casa, pero fueron varios robos y no hay justicia, solo me dan largas”, dijo en entrevista tras emitir su voto.

Laura Garcés confía en que los nuevos funcionarios reduzcan el incremento de robos para que haya seguridad y tranquilidad para las familias.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó seis mil 235 robos durante este 2023 y mayo como el mes de mayor incidencia, con mil 606 indagatorias en el estado.

Los municipios con más casos son Acuña, Saltillo, Piedras Negras, San Juan de Sabinas, San Pedro de las Colonias, y Múzquiz.

Laura Garcés también pide que haya más proyectos y oportunidades para la comunidad artística, ya que el trabajo ha disminuido de manera drástica desde el inicio de la pandemia.

“Necesitamos más trabajo y mejor pagado”, concluyó Laura Garcés, quien cuenta con 46 años de trayectoria artística.