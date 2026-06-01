Indagan posible sabotaje en subestación Frankee de CFE tras masivos apagones en La Laguna

Fuentes internas de la paraestatal confirmaron que el caso ya es analizado a nivel central, debido a que la infraestructura afectada es clave para la distribución de energía en la región.

TORREÓN, COAH.– Una serie de apagones que afectaron a miles de residentes en la zona metropolitana de La Laguna durante el fin de semana son investigados como un posible acto de sabotaje o intento de robo en la subestación Frankee de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pese a la falta de un posicionamiento oficial por parte de la División Norte, personal técnico vinculó las fallas con daños directos detectados en dicha subestación.

Durante el periodo crítico, se reportaron cerca de 40 cortes en el suministro eléctrico tanto en Torreón como en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

El superintendente de la CFE en Gómez Palacio detalló que las anomalías iniciaron el sábado a las 21:00 horas con inestabilidad de voltaje.

Los sectores más perjudicados incluyeron colonias como Hamburgo, Filadelfia, Villa Nápoles y Bugambilias, entre otras. Según el reporte, se presentaron dos “disparos de cierre” nocturnos: el primero afectó a 4 mil 400 usuarios entre las 22:50 y las 23:02 horas, mientras que el segundo dejó sin energía eléctrica a 3 mil 600 personas adicionales entre las 23:19 y las 23:31 horas.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el origen de estos daños.