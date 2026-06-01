Indagan posible sabotaje en subestación Frankee de CFE tras masivos apagones en La Laguna

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    Indagan posible sabotaje en subestación Frankee de CFE tras masivos apagones en La Laguna
    Los cortes de energía eléctrica se registraron durante el fin de semana en sectores de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, generando afectaciones a hogares, comercios y diversos servicios en la región. SANDRA GÓMEZ

La interrupción del servicio eléctrico impactó a habitantes de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo; autoridades federales revisan las instalaciones por sospechas de actos ilícitos

TORREÓN, COAH.– Una serie de apagones que afectaron a miles de residentes en la zona metropolitana de La Laguna durante el fin de semana son investigados como un posible acto de sabotaje o intento de robo en la subestación Frankee de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fuentes internas de la paraestatal confirmaron que el caso ya es analizado a nivel central, debido a que la infraestructura afectada es clave para la distribución de energía en la región.

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Pese a la falta de un posicionamiento oficial por parte de la División Norte, personal técnico vinculó las fallas con daños directos detectados en dicha subestación.

Durante el periodo crítico, se reportaron cerca de 40 cortes en el suministro eléctrico tanto en Torreón como en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

El superintendente de la CFE en Gómez Palacio detalló que las anomalías iniciaron el sábado a las 21:00 horas con inestabilidad de voltaje.

Los sectores más perjudicados incluyeron colonias como Hamburgo, Filadelfia, Villa Nápoles y Bugambilias, entre otras. Según el reporte, se presentaron dos “disparos de cierre” nocturnos: el primero afectó a 4 mil 400 usuarios entre las 22:50 y las 23:02 horas, mientras que el segundo dejó sin energía eléctrica a 3 mil 600 personas adicionales entre las 23:19 y las 23:31 horas.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el origen de estos daños.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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