En Coahuila, aumentan de 22 a 37 los casos activos de gusano barrenador

El brote se concentra principalmente en Múzquiz, que encabeza la lista con 17 casos activos, seguido por Saltillo con ocho. También se reportan contagios en General Cepeda y Zaragoza, con tres casos cada uno; Ramos Arizpe, con dos; y Arteaga, Parras, Sabinas y San Juan de Sabinas, con uno respectivamente.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), emitió un reporte actualizado al 6 de junio que revela un incremento en los casos de gusano barrenador en Coahuila . En una semana, la entidad pasó de 22 a 37 casos activos, para acumular un total de 56 contagios.

De acuerdo con la información oficial, la Región Sureste se mantiene entre las zonas con mayor presencia de la enfermedad, únicamente por debajo de Múzquiz. Las autoridades precisaron que no se han detectado casos en humanos.

SITUACIÓN NACIONAL Y RIESGOS DE INFECCIÓN

A nivel nacional, el ganado bovino concentra el mayor número de contagios con 947 casos, seguido por perros con 696, equinos con 126, caprinos con 54 y gatos con 13.

Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no existen casos activos de gusano barrenador en seres humanos en México. Sin embargo, el riesgo para la salud pública y animal continúa.

La infección ocurre cuando las moscas depositan sus huevecillos en heridas abiertas o zonas mucosas. Si no se atiende oportunamente, las lesiones pueden complicarse con infecciones bacterianas secundarias y derivar en la muerte del animal o de la persona afectada en un periodo de entre siete y 15 días.

ACCIONES DE CONTENCIÓN

Ante el aumento de contagios, el Gobierno de México implementó desde el 28 de mayo un conteo diario de casos. Además, la Secretaría de Salud y las autoridades agrarias establecen cercos sanitarios de 20 kilómetros a la redonda cuando se detecta un brote.

Debido a que la enfermedad no cuenta con un tratamiento específico, la estrategia consiste en atender los síntomas y mantener estable al paciente o al animal para evitar complicaciones fatales.

Las autoridades federales y estatales exhortaron a la población a mantener vigilancia constante sobre sus animales y revisar cualquier herida expuesta o síntoma que pudiera representar un riesgo.