POLITICÓN: Se abre discusión sobre ‘resurrección’ de fotomultas ante caos vial

Con todo, es importante decir que las fotomultas, por sí solas, no resuelven nada y tendrían que acompañarse de reglas, señalización adecuada, programa de cultura vial y, en general, de objetivos precisos que no sean recaudatorios. Pero tampoco parece sensato descartar una herramienta sólo porque alguna vez fue impopular. Si ahora muchos ciudadanos la reclaman, quizá no sea amor por las multas... sino cansancio de manejar como si sobrevivir al trayecto dependiera de la suerte y sí, también “por amor a Saltillo”.

La discusión sobre las fotomultas en Saltillo tiene memoria política. Se instauraron durante la administración de Isidro López Villarreal y su cancelación terminó convertida en una bandera de sus opositores tricolores, que las tildaron de mecanismo meramente recaudatorio para golpear al entonces alcalde. El dato relevante, sin embargo, es que mientras operaron disminuyeron de manera importante los accidentes y las muertes viales. Ahora que una parte de la sociedad vuelve a pedirlas, la administración de Javier Díaz enfrenta una conversación distinta: quizá el problema nunca fue la herramienta, sino quién la implantó y a quién convenía desacreditar.

III. ¿QUIÉN COMPRA?

El robo de cableado del alumbrado público sigue golpeando distintos sectores de Saltillo, especialmente al sur y al oriente. El municipio repara luminarias, repone conexiones y detiene, cuando puede, a quienes arrancan el cobre; pero falta mirar el otro extremo del negocio. Porque nadie roba kilómetros de cable para decorar la sala de su casa: alguien lo compra, lo recibe y lo convierte nuevamente en dinero. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, tendría que seguir no solamente la ruta del ladrón, sino también la del material robado. Porque sin comprador, el negocio carece de encanto.

IV. EL OTRO EXTREMO

Entre los establecimientos dedicados al reciclaje hay quienes no hacen demasiadas preguntas cuando aparece cobre de procedencia dudosa. Tal vez convendría revisar registros, básculas, facturas y proveedores. No se trata de acusar por oficio a todo el sector, sino de comprobar quién opera dentro de la ley y quién encontró en el material robado una línea adicional de negocio. Perseguir al que corta el cable sirve de poco si alguien más lo espera con la báscula lista.

V. EL TERMÓMETRO

Durante semanas, las señales llegaron desde los mostradores: primero la Canirac habló de menos consumo en restaurantes y después la Canaco Saltillo reportó que julio fue especialmente malo para el comercio. Ahora el aviso viene desde otro sitio: la recaudación del ISR cayó 8.4 por ciento anual en junio, su peor retroceso para un período similar desde 2015. El secretario de Hacienda, Édgar Amador, atribuye parte de la caída a menores pagos de las empresas. Pero cuando las familias consumen menos, los negocios venden menos y las empresas pagan menos impuestos, ya no estamos frente a percepciones aisladas.

VI. ESTABLES, DICEN

Hacienda calificó los ingresos presupuestarios como “estables” y habló de una recuperación económica. Tal vez, pero los ingresos tributarios apenas crecieron 0.4 por ciento en el primer semestre y la recaudación del ISR retrocedió 6.2 por ciento. Puede elegirse la palabra más amable para presentar las cifras; lo que no puede elegirse es el resultado. Porque si esto es estabilidad, debe estar ocurriendo en algún lugar muy exclusivo... al que todavía no llegan ni las ventas ni la recaudación.

VII. VA DE NUEZ

Como estaba previsto, ayer quedó precisado el calendario para el nuevo intento de la subasta de Altos Hornos de México y la fecha importante, como lo planteó el juzgado que encabeza Ruth Haggi Huerta García, es el próximo 25 de septiembre, cuando se intentará adjudicar al mejor postor los activos de la acerera. El problema, igual que el fracasado intento de febrero pasado, sigue siendo el mismo: la subasta de la empresa está condicionada a que los acreedores financieros acepten que los bienes con los cuales se encuentran garantizados sus créditos formen parte de la subasta, es decir, que acepten someterse a las condiciones de quien se proponga comprar.