¿Cuántas temporadas lleva Saraperos sin Playoffs? Saltillo consuma otro fracaso en la LMB

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    ¿Cuántas temporadas lleva Saraperos sin Playoffs? Saltillo consuma otro fracaso en la LMB
    Saraperos quedó eliminado con cinco juegos pendientes y prolongó hasta tres temporadas su ausencia de la postemporada de la LMB. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

La Nave Verde acumula marca de 124-148 desde 2024 y cerrará otra campaña por debajo de .500, lejos del protagonismo que exige su historia

Saraperos de Saltillo volvió a quedarse mirando desde fuera la fiesta de la Liga Mexicana de Beisbol. La derrota por 2-0 frente a Tecolotes de los Dos Laredos, en el Uni-Trade Stadium, terminó con cualquier combinación posible y confirmó un dato que golpea a una plaza de enorme tradición: la Nave Verde acumula tres temporadas consecutivas sin disputar los Playoffs.

Saltillo no juega una serie de postemporada desde agosto de 2023. Aquella novena cerró el calendario regular con marca de 49-40 y alcanzó el quinto boleto de la Zona Norte.

Su aventura, sin embargo, fue breve: venció a Toros de Tijuana en el primer duelo, perdió los cuatro siguientes y quedó eliminado 4-1. El último partido fue un dramático 10-9 en diez entradas en el Estadio Francisco I. Madero.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saraperos-queda-eliminado-de-playoffs-tras-caer-2-0-ante-tecolotes-en-laredo-LA22558762

Desde entonces, el Sarape no sólo ha fallado en clasificar; tampoco ha terminado una campaña con porcentaje ganador. En 2024 firmó récord de 44-48, ocupó el séptimo puesto y quedó a 4.5 juegos de Rieleros de Aguascalientes, dueño del sexto boleto.

Fue el año más competitivo de la sequía: anotó 508 carreras, permitió 492 y llevó la pelea hasta el cierre, pero tres cambios de mánager reflejaron la inestabilidad de un proyecto que no encontró el último impulso.

La historia se repitió con mayor frustración en 2025. Saraperos llegó a la recta final metido en la disputa, pero se desplomó en el momento decisivo.

Los tropiezos ante Rieleros, Tecolotes y la barrida sufrida frente a Algodoneros de Unión Laguna lo dejaron con 43 triunfos y 49 derrotas.

El empate con Dorados de Chihuahua lo relegó al octavo lugar por criterio de desempate y a tres juegos de Charros de Jalisco, sexto clasificado.

La caída de 2026 ha sido más profunda. Tras el revés inaugural ante Tecolotes, Saltillo quedó octavo con marca de 37-51, porcentaje de .420 y cinco juegos todavía por disputar.

Su máximo posible es 42-51, insuficiente por la serie directa entre Algodoneros y Rieleros, los dos clubes que estaban delante en la lucha por la sexta plaza.

El 2-0 en Laredo retrató la campaña: Wilmer Font sostuvo cinco entradas sin permitir carrera, pero la ofensiva apenas reunió cuatro imparables.

Marcos Valenzuela produjo las únicas dos anotaciones en el sexto episodio y el Sarape desperdició corredores en las esquinas durante la octava, antes de cerrar el juego con una doble matanza.

El balance de la sequía, hasta el momento de la eliminación, es de 124 victorias y 148 derrotas entre 2024 y 2026. Cada temporada fue peor en el standing: séptimo, octavo y otra vez octavo al quedar sin opciones matemáticas.

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A los cinco juegos restantes sólo les queda definir la cifra final, no el destino.

Para una franquicia con tres campeonatos y que entre 1999 y 2010 encadenó 12 apariciones consecutivas en postemporada, el contraste es duro.

Saltillo llegará a 2027 con una urgencia evidente: reconstruir un equipo capaz de volver a los Playoffs y evitar que tres años de ausencia se conviertan en una crisis todavía más larga.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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