Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada

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    Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada
    Coahuilenses y regiomontanos son quienes lideran en el tiempo de estancia en hospitales privados en el país. Unsplash

Los nosocomios particulares en la entidad registran el mayor tiempo de internamiento en el país, con un promedio de tres días

Coahuila es el estado con el mayor tiempo promedio de estancia en hospitales particulares de México, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) correspondientes a 2025, la media nacional de estancia hospitalaria es de 2.1 días. Sin embargo, Coahuila encabeza la lista con un promedio de tres días, cifra que comparte con el vecino estado de Nuevo León.

Aunque los datos del Inegi no detallan las causas específicas por las que el periodo de hospitalización es mayor en la entidad, este indicador coincide con las constantes denuncias de habitantes de Saltillo y del resto del estado sobre presuntas irregularidades en la operación de los seguros médicos y de los servicios hospitalarios privados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suben-hasta-75-seguros-medicos-buscan-en-coahuila-regularizarlos-CF20166136

El diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, ha impulsado una iniciativa de reforma integral para regular la relación entre las aseguradoras y los hospitales privados.

La propuesta busca frenar lo que el legislador ha calificado como un “contubernio” que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos, además de denunciar que algunos pacientes permanecen retenidos mientras concluyen los trámites administrativos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/entre-abusos-y-sobrecostos-asi-opera-el-sistema-de-seguros-medicos-en-mexico-MB20124118

Uno de los ejes centrales de la iniciativa de Jericó Abramo Masso es prohibir que los pacientes sean utilizados como garantía de pago o permanezcan retenidos de manera injustificada en los hospitales. La propuesta establece que, una vez verificada la vigencia de la póliza de seguro, el hospital deberá acordar directamente con la aseguradora el pago de los servicios, sin impedir el egreso del paciente.

La regulación también busca eliminar prácticas mediante las cuales, presuntamente, algunos hospitales incrementan los costos de insumos y servicios, elevando el monto de las facturas finales. Abramo Masso ha señalado que el objetivo es “romper las cadenas del contubernio médico privado en México para que nadie le eche la pelota a nadie” y evitar que prevalezcan los intereses de las instituciones sobre el bienestar de los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quejas-en-hospitales-privados-de-saltillo-son-comunes-dice-la-coccam-GD11560363

El legislador ha sostenido que la reforma, que aún está pendiente de votación, no pretende afectar el funcionamiento del mercado, sino establecer reglas claras para que hospitales y aseguradoras actúen con transparencia y dignidad.

En ese contexto, el elevado promedio de estancia hospitalaria registrado en Coahuila cobra relevancia, ya que la iniciativa busca garantizar que los días de internamiento respondan exclusivamente a criterios médicos y no a estrategias de facturación o a retrasos derivados de procedimientos administrativos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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