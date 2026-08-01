Reportan jauja petroleras en el mundo... menos Pemex que sufre caída de 70% en utilidad

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México
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    Reportan jauja petroleras en el mundo... menos Pemex que sufre caída de 70% en utilidad
    La petrolera mexicana reportó resultados financieros mucho más modestos que otras empresas del ramo. Reforma

Las empresas del ramo en el mundo reportan resultados históricos, pero la paraestatal mexicana es la excepción

CDMX.- Grandes petroleras globales reportaron ayer sus informes financieros del segundo trimestre del año en curso con ganancias monumentales impulsadas por el repunte de los precios internacionales del crudo derivado del conflicto armado con Irán, pero entre ellas Pemex se quedó corta.

En especial la estadounidense Chevron “se la voló”, con una utilidad neta de 12 mil 72 millones de dólares, prácticamente quintuplicando la ganancia de 2 mil 490 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/gracias-a-la-guerra-en-medio-oriente-grandes-petroleras-estadounidenses-obtienen-enormes-ganancias-DA22551299

Sus ventas pasaron a 70 mil 55 millones de dólares, frente a 44 mil 822 millones anteriores, un aumento del 56%.

La compañía destacó que su producción mundial aumentó un 20% respecto a un año antes y que obtuvo un volumen récord de procesamiento de crudo en sus refinerías de EU, con una tasa de utilización de esas unidades del 97%, un récord histórico

Por su parte ExxonMobil, la mayor petrolera de EU, obtuvo una utilidad neta de 14 mil 525 millones de dólares en el segundo trimestre, poco más del doble de los 7 mil 82 millones del periodo comparable del 2025.

Sus ingresos subieron a 116 mil 17 millones de dólares, desde 81 mil 506 millones, 42% más. Destacó que obtuvo una producción récord de diesel.

“A medida que cambiaban las condiciones, redirigimos los productos hacia donde más se necesitaban, optimizamos nuestros activos y brindamos apoyo a los clientes”, expuso Darren Woods, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil, en su reporte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sugieren-expertos-incentivos-para-detonar-el-fracking-PC22463095

La tasa de utilización de sus refinerías en el periodo fue de 92%, a pesar de paros por mantenimiento.

¿Y qué pasó con Pemex? Aumentó sus ventas en 30% anual, a 510 mil 443 millones de pesos -las mayores en 14 trimestres-, y elevó su flujo de operación en 90%, a 144 mil 231 millones de pesos.

Sin embargo, su utilidad neta cayó un 70% anual en el segundo trimestre, a 18 mil 24 millones de pesos (unos mil 38 millones de dólares al tipo de cambio promedio del periodo, según datos de Banxico).

Detrás de ello, entre otros factores, estuvo una baja de 63% en su utilidad cambiaria y un aumento de 43% en los impuestos y derechos que pagó por 72 mil 5 millones de pesos.

La tasa de utilización de sus refinerías promedió un 61% de la capacidad conjunta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/resta-pemex-un-escalon-a-la-calificacion-de-mexico-fitch-CF22503166

Pese a procesar más crudo y elevar un 19.3% la producción de diésel, la división Pemex Transformación Industrial sigue registrando pérdidas, debido a sus altos costos operativos y la alta producción de combustóleo de bajo valor.

Durante el segundo trimestre del 2026, el crudo Brent promedió 95.98 dólares por barril, un alza anual de 44% del referente internacionales, mientras el estadounidense 92.21 dólares, 45% más que un año atrás.

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