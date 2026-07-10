En Saltillo, Fiscalía solicita apoyo para localizar a joven desaparecida
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La joven de 16 años fue vista por última vez en la colonia Provivienda
La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar a Dara Briseida Valdez Luna, de 16 años, quien fue vista por última vez el 5 de julio en la colonia Provivienda, en Saltillo.
Según la información difundida por la dependencia, la adolescente había sido localizada previamente y entregada a un familiar; sin embargo, ese mismo día salió nuevamente de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero.
La ficha de búsqueda señala que mide 1.60 metros de estatura, pesa aproximadamente 48 kilogramos, tiene cabello lacio y corto color castaño. Como señas particulares presenta un tatuaje de una luna con una estrella en el hombro derecho y otro de la Santa Muerte en la pierna.
Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul y una blusa de tirantes color azul marino. La Fiscalía exhortó a la población a proporcionar cualquier información que contribuya a localizarla a través del 911 o del teléfono (844) 438-07-00.