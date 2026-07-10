En Saltillo, Fiscalía solicita apoyo para localizar a joven desaparecida

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    En Saltillo, Fiscalía solicita apoyo para localizar a joven desaparecida
    Dara Briseida Valdez Luna desapareció nuevamente luego de haber sido localizada y entregada a un familiar. REDES SOCIALES

La joven de 16 años fue vista por última vez en la colonia Provivienda

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar a Dara Briseida Valdez Luna, de 16 años, quien fue vista por última vez el 5 de julio en la colonia Provivienda, en Saltillo.

Según la información difundida por la dependencia, la adolescente había sido localizada previamente y entregada a un familiar; sin embargo, ese mismo día salió nuevamente de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/activan-busqueda-para-localizar-a-adolescente-desaparecida-en-saltillo-HG22064434

La ficha de búsqueda señala que mide 1.60 metros de estatura, pesa aproximadamente 48 kilogramos, tiene cabello lacio y corto color castaño. Como señas particulares presenta un tatuaje de una luna con una estrella en el hombro derecho y otro de la Santa Muerte en la pierna.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul y una blusa de tirantes color azul marino. La Fiscalía exhortó a la población a proporcionar cualquier información que contribuya a localizarla a través del 911 o del teléfono (844) 438-07-00.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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