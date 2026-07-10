En Saltillo, Fiscalía solicita apoyo para localizar a joven desaparecida

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar a Dara Briseida Valdez Luna, de 16 años, quien fue vista por última vez el 5 de julio en la colonia Provivienda, en Saltillo.

Según la información difundida por la dependencia, la adolescente había sido localizada previamente y entregada a un familiar; sin embargo, ese mismo día salió nuevamente de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero.