Activan búsqueda para localizar a adolescente desaparecida en Saltillo
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La menor de 15 años fue vista por última vez el 6 de julio en la colonia María de León
La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó los protocolos de búsqueda para localizar a Nayhara Betzabé Carranza Puente, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 6 de julio en la colonia María de León, en Saltillo.
De acuerdo con la ficha emitida por la autoridad, la adolescente mide 1.50 metros de estatura, pesa aproximadamente 50 kilogramos, tiene cabello lacio color castaño y, al momento de su desaparición, vestía camisa negra y pantalón de mezclilla.
La Fiscalía informó que, según la denuncia presentada, la menor salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que se activaron los mecanismos de localización.
Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a encontrarla. La información puede reportarse al sistema de emergencias 911 o al teléfono (844) 438-07-00.