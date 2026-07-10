Activan búsqueda para localizar a adolescente desaparecida en Saltillo

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    Activan búsqueda para localizar a adolescente desaparecida en Saltillo
    La Fiscalía de Personas Desaparecidas difundió la ficha de búsqueda de Nayhara Betzabé Carranza Puente, de 15 años. REDES SOCIALES

La menor de 15 años fue vista por última vez el 6 de julio en la colonia María de León

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó los protocolos de búsqueda para localizar a Nayhara Betzabé Carranza Puente, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 6 de julio en la colonia María de León, en Saltillo.

De acuerdo con la ficha emitida por la autoridad, la adolescente mide 1.50 metros de estatura, pesa aproximadamente 50 kilogramos, tiene cabello lacio color castaño y, al momento de su desaparición, vestía camisa negra y pantalón de mezclilla.

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La Fiscalía informó que, según la denuncia presentada, la menor salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que se activaron los mecanismos de localización.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a encontrarla. La información puede reportarse al sistema de emergencias 911 o al teléfono (844) 438-07-00.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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