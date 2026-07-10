Activan búsqueda para localizar a adolescente desaparecida en Saltillo

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó los protocolos de búsqueda para localizar a Nayhara Betzabé Carranza Puente, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 6 de julio en la colonia María de León, en Saltillo.

De acuerdo con la ficha emitida por la autoridad, la adolescente mide 1.50 metros de estatura, pesa aproximadamente 50 kilogramos, tiene cabello lacio color castaño y, al momento de su desaparición, vestía camisa negra y pantalón de mezclilla.