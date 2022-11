La Fiscalía General del Estado dio a conocer que 85 por ciento de las denuncias por corrupción, las cuales fueron presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC), se encuentran en trámite.

En la información obtenida vía transparencia, se dio a conocer que desde el año 2017 en que entró en operaciones la Fiscalía Especializada en Investigación por Posibles Actos de Corrupción, dicho órgano ha recibido 362 denuncias por parte de la Auditoría en contra de presuntos malos manejos financieros en las instituciones públicas de la entidad.

Estos casos son presentados a raíz de que la Auditoría observa que se pudo haber hecho mal uso de los recursos, y los mismos son presentados con detalle de agravio en los informes de resultados de las cuentas públicas de los entes gubernamentales.

En 2017, la ASEC interpuso 10 denuncias ante la Fiscalía Especializada , en 2018 fueron 203, en el 2019 fueron siete, en 2020 no hubo querellas, después en el 2021 fueron 15 denuncias y finalmente, en lo que va del 2022 fueron interpuestas 127.

LEER MÁS: Inai ordena a Segalmex transparentar denuncias ante FGR por fraude

En estas denuncias que pretenden el inicio de una investigación, aparecen las administraciones de los 38 municipios de la entidad, así como otros 59 entes gubernamentales de la localidad.

Entre dichos entes se encuentran, por ejemplo, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, el Instituto Coahuilense de Cultura, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, la Dipetre, Fondos para minerías y microempresas, el ISSREEI, el Instituto Estatal de Deporte, los Tecnológicos de Acuña, Múzquiz, Carbonífera y Monclova, la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Salud.

También están: Aguas de Saltillo, el Poder Judicial, Prodemi, Compara, 20 Sistemas de Aguas de los municipios, así como universidades tecnológicas.

TE PUEDE INTERESAR | Opinión: No se trata de borrar las instituciones de un plumazo, sino de exigirles ser congruentes y transparentes

Sobre las resoluciones, la Fiscalía reveló que hasta hoy no han logrado ninguna sentencia condenatoria, y que en 39 de los casos se dictó el no ejercicio de la acción penal al no haber encontrado elementos suficientes con los que se configurara un delito.

En las resoluciones, también aparece que solo 11 de las carpetas han logrado ser judicializadas y únicamente en uno de los casos presentados, ya se registró la reparación del daño al agravio de las arcas públicas.

Hasta ahora, 308 de las indagatorias que fueron interpuestas por la ASEC no han tenido una resolución, es decir, se mantienen en trámite y por ende sin una resolución por parte de las autoridades que siguen los casos.