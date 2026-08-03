Encuentran a sexagenaria calcinada dentro de su camioneta en Monclova; se habría quitado la vida

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado, que busca establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, aunque expusieron que se trataría de un suicidio, ya que dejó un recado póstumo en su casa, en el cual indicaba qué bienes dejaba a cada uno de sus hijos.

MONCLOVA, COAH.- La muerte de una mujer de 65 años movilizó durante la madrugada del sábado a corporaciones de emergencia y de seguridad, luego de que su cuerpo fuera localizado al interior de su camioneta incendiada --una Toyota Avanza--, a un costado de la carretera estatal 24, en el tramo Monclova-Candela, antes de llegar al ejido El Oro.

La víctima fue identificada como Sara Estela “N”, quien horas antes había sido reportada como no localizada por sus familiares. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la mujer salió de su domicilio sin informar su destino y dejó en la vivienda la carta dirigida a sus hijos, además de su teléfono celular, situación que generó preocupación entre sus familiares e inició una intensa búsqueda.

Fue alrededor de las 22:00 horas del viernes cuando los hijos encontraron el escrito, en el que la mujer dejó instrucciones relacionadas con sus pertenencias. Tras buscarla sin éxito entre familiares, amistades y distintos puntos de la ciudad, solicitaron el apoyo de las autoridades durante la madrugada. El reporte oficial por su desaparición quedó registrado alrededor de las 2:41 horas.

Casi de manera simultánea, cuerpos de emergencia recibieron el aviso de una camioneta en llamas sobre la carretera estatal número 24, a la altura del kilómetro 13, entre las instalaciones del CERESO y el ejido El Oro. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para controlar el incendio y, al inspeccionar la unidad, localizaron el cuerpo sin vida de una persona en el interior.

Las primeras diligencias permitieron establecer que la unidad era una Toyota Avanza modelo 2021, la misma que había sido reportada por los familiares de Sara Estela. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el cuerpo localizado correspondía a la mujer de 65 años.

Como parte de las investigaciones, peritos detectaron un elemento que llamó la atención: la camioneta se encontraba correctamente estacionada a un costado de la carretera y en la carpeta asfáltica no existían huellas de frenado o derrape, por lo que la principal línea de investigación apunta a que no se trató de un accidente vial.

De manera extraoficial también trascendió que en el vehículo fueron localizados indicios que serán analizados por especialistas.