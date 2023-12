Encuentran cuerpo sin vida en Monclova; se presume es el de Yosmi Cázares, desaparecida el 2 de diciembre

José Ángel Herrera, Fiscal de Personas Desaparecidas del estado de Coahuila, anunció que la información es reservada. Sin embargo, informó en una entrevista exclusiva con VANGUARDIA que el cuerpo posee prendas que pueden indicar que sí se trata de Yosmi.

“Se advierte que se trata de una persona femenina. No podemos determinar si se trata de esta jovencita, porque no había una visibilidad para señalar si era ella o no, pero bueno, hay ciertas vestimentas que nos pueden permitir inferir que existe una probabilidad de que se trate de ella”.

El funcionario dijo que el cuerpo estaba dentro de un contenedor y fue trasladado a una funeraria para la necropsia de ley. Finalmente, dijo que no hay personas detenidas hasta este momento; sin embargo, hay más de dos probables participantes en estos hechos.

Cabe destacar que Yosmi fue reportada como desaparecida el pasado 2 de diciembre.