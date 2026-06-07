Encuestas de salida dan triunfo con ‘carro completo’ a candidatos del PRI-UDC en Coahuila
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La coalición se perfila como la fuerza dominante en la entidad después de estos comicios
Las encuestas de salida realizadas por Gaussc, Pulso Social y Mitofsky al cierre de la jornada electoral de este 7 de junio perfilan una amplia ventaja para la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) en los 16 distritos locales del estado.
Los ejercicios demoscópicos compartidos por fuentes del Partido Revolucionario Institucional -cuyos resultados son preliminares y no oficiales- coinciden en otorgar la ventaja a la alianza PRI-UDC en todas las regiones evaluadas. Los resultados oficiales serán dados a conocer por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) durante los cómputos distritales.
De acuerdo con los datos difundidos, la coalición PRI-UDC encabeza las preferencias en los distritos 1 al 7.
En el Distrito 1 de Acuña, Francisco Navarro registra 45.1 por ciento de la votación estimada, superando ampliamente a Delia González, de Morena-PT, con 17.9 por ciento.
Para el Distrito 2 de Piedras Negras, Guillermo Ruíz alcanza 45.2 por ciento, frente al 32.1 por ciento de Mayra Rangel.
En el Distrito 3 de Sabinas, Claudia Garza obtiene 40.3 por ciento de las preferencias, mientras que Jesús Z’Cruz suma 27.4 por ciento.
La candidata Cristina Amezcua lidera el Distrito 4 de San Pedro con 40.7 por ciento, seguida por Delia Hernández con 34.5 por ciento.
En Monclova, correspondiente al Distrito 5, Héctor García registra 45.2 por ciento de apoyo ciudadano, por encima del 34.1 por ciento de Antonio Flores.
Para el Distrito 6 de Frontera, Esra Cavazos aparece con 42 por ciento de la votación estimada, mientras que Alfonso Almeraz obtiene 25.5 por ciento.
Finalmente, en el Distrito 7 de Matamoros, Sol Luna alcanza el porcentaje más alto de la región con 46.6 por ciento, seguida por Mónica Guerra con 33.2 por ciento.
ARRASAN EN LA LAGUNA
Los resultados de la encuesta de salida de Gaussc muestran una ventaja aún más amplia para el PRI-UDC en los cuatro distritos locales de Torreón.
En el Distrito 8, Ximena Villarreal Blake registra 66 por ciento de las preferencias electorales, seguida por Lucía Zorrilla Cepeda con 16 por ciento y Gerardo Aguado Gómez con 7 por ciento.
Para el Distrito 9, Verónica Martínez García encabeza la votación estimada con 58 por ciento, mientras que Antonio Attolini Murra alcanza 24 por ciento.
En el Distrito 10, Felipe González Miranda obtiene 56 por ciento de las preferencias contra 28 por ciento de Rocío Guadalupe “Pily” de Aguinaga Peraza.
Por su parte, Hugo Dávila Prado lidera el Distrito 11 con 60 por ciento de la votación estimada, seguido por Fernando Hernández Hernández con 23 por ciento.
El estudio reporta además niveles de voto nulo de entre 2 y 3 por ciento en los cuatro distritos laguneros.
SE LLEVAN EL SURESTE
La encuesta de salida elaborada por Mitofsky también coloca al PRI-UDC al frente en los cinco distritos de la Región Sureste del estado.
En el Distrito 12, la alianza registra 58.2 por ciento de las preferencias electorales, contra 25.5 por ciento de Morena-PT.
Para el Distrito 13, la coalición PRI-UDC alcanza 57.3 por ciento, mientras que Morena-PT obtiene 29.1 por ciento.
En el Distrito 14, el bloque priista registra 50.4 por ciento de la votación estimada frente al 33.2 por ciento de sus principales adversarios.
Los resultados del Distrito 15 muestran una ventaja de 49.4 por ciento para el PRI-UDC, mientras que Morena-PT alcanza 34.2 por ciento.
Finalmente, en el Distrito 16, la alianza PRI-UDC suma 49.5 por ciento de las preferencias, seguida por Morena-PT con 34.1 por ciento.
De confirmarse estas tendencias durante los cómputos oficiales del Instituto Electoral de Coahuila, la coalición PRI-UDC obtendría el triunfo en los 16 distritos locales del estado, consolidando una mayoría legislativa contundente y manteniendo el dominio político en las regiones Norte, Laguna y Sureste de Coahuila.
Cabe señalar que estos resultados difundidos corresponden exclusivamente a encuestas de salida y no constituyen resultados oficiales.