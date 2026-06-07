Encuestas de salida dan triunfo con ‘carro completo’ a candidatos del PRI-UDC en Coahuila

Los ejercicios demoscópicos compartidos por fuentes del Partido Revolucionario Institucional -cuyos resultados son preliminares y no oficiales- coinciden en otorgar la ventaja a la alianza PRI-UDC en todas las regiones evaluadas. Los resultados oficiales serán dados a conocer por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) durante los cómputos distritales.

Las encuestas de salida realizadas por Gaussc, Pulso Social y Mitofsky al cierre de la jornada electoral de este 7 de junio perfilan una amplia ventaja para la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) en los 16 distritos locales del estado.

De acuerdo con los datos difundidos, la coalición PRI-UDC encabeza las preferencias en los distritos 1 al 7.

En el Distrito 1 de Acuña, Francisco Navarro registra 45.1 por ciento de la votación estimada, superando ampliamente a Delia González, de Morena-PT, con 17.9 por ciento.

Para el Distrito 2 de Piedras Negras, Guillermo Ruíz alcanza 45.2 por ciento, frente al 32.1 por ciento de Mayra Rangel.

En el Distrito 3 de Sabinas, Claudia Garza obtiene 40.3 por ciento de las preferencias, mientras que Jesús Z’Cruz suma 27.4 por ciento.

La candidata Cristina Amezcua lidera el Distrito 4 de San Pedro con 40.7 por ciento, seguida por Delia Hernández con 34.5 por ciento.

En Monclova, correspondiente al Distrito 5, Héctor García registra 45.2 por ciento de apoyo ciudadano, por encima del 34.1 por ciento de Antonio Flores.

Para el Distrito 6 de Frontera, Esra Cavazos aparece con 42 por ciento de la votación estimada, mientras que Alfonso Almeraz obtiene 25.5 por ciento.

Finalmente, en el Distrito 7 de Matamoros, Sol Luna alcanza el porcentaje más alto de la región con 46.6 por ciento, seguida por Mónica Guerra con 33.2 por ciento.

ARRASAN EN LA LAGUNA

Los resultados de la encuesta de salida de Gaussc muestran una ventaja aún más amplia para el PRI-UDC en los cuatro distritos locales de Torreón.

En el Distrito 8, Ximena Villarreal Blake registra 66 por ciento de las preferencias electorales, seguida por Lucía Zorrilla Cepeda con 16 por ciento y Gerardo Aguado Gómez con 7 por ciento.

Para el Distrito 9, Verónica Martínez García encabeza la votación estimada con 58 por ciento, mientras que Antonio Attolini Murra alcanza 24 por ciento.

En el Distrito 10, Felipe González Miranda obtiene 56 por ciento de las preferencias contra 28 por ciento de Rocío Guadalupe “Pily” de Aguinaga Peraza.

Por su parte, Hugo Dávila Prado lidera el Distrito 11 con 60 por ciento de la votación estimada, seguido por Fernando Hernández Hernández con 23 por ciento.

El estudio reporta además niveles de voto nulo de entre 2 y 3 por ciento en los cuatro distritos laguneros.