¿Quién ganó? Así arranca el PREP y el cierre de las elecciones en Coahuila 2026

Al concluir la jornada electoral en las primeras casillas que participaron en la elección de Coahuila que renovará al Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Este Programa, es el primero que permite dar a conocer a la ciudadanía, los resultados de la jornada electoral en los 16 distritos locales; sin embargo, estos no representan a los definitivos como son los “cómputos” que empezarán el próximo miércoles.

Fue durante la reanudación de las 17:00 horas de la sesión permanente del Consejo General, cuando en presencia del ente auditor y la observación electoral, el IEC notificó la marcha del programa por parte de la empresa que lo opera.

La marcha del PREP se realizó desde esta hora, toda vez que las primeras actas que llegarán provienen de la franja fronteriza norte de la entidad toda vez que cuenta con una zona horaria con una hora de diferencia.

Se estima, que a partir de las 20:00 horas el Programa empiece a reflejar, por lo menos una tendencia, así como el nivel de participación que se tuvo en la jornada.



(Con información de Armando Ríos)

REGIÓN CENTRO CIERRA JORNADA ELECTORAL CON SALDO BLANCO La jornada electoral de este domingo concluyó con saldo blanco en la Región Centro de Coahuila, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa. Destacó que no se registraron incidentes relacionados con el proceso de votación ni personas detenidas por faltas electorales. El funcionario señaló que, gracias al operativo implementado de manera coordinada por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, la elección se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y paz social. “Hubo un incidente en una fila de una casilla entre una señora y un individuo, aparentemente por una situación relacionada con fotografías, pero no tuvo ninguna relación con el proceso electoral. Fuera de eso, no tuvimos ningún incidente en cuestión electoral”, explicó. Lazo Chapa indicó que durante toda la jornada no se recibieron reportes por alteraciones del orden en casillas, conflictos entre representantes de partidos, irregularidades en las urnas o situaciones que ameritaran la intervención de la Fiscalía.

Asimismo, confirmó que tampoco se registraron personas detenidas por delitos electorales en la Región Centro. “Están en cero. No tenemos ningún detenido ni reporte relacionado directamente con la elección”, puntualizó. Al cierre de las casillas, a las 18:00 horas, las autoridades mantenían vigilancia en el traslado de urnas y paquetes electorales hacia los comités correspondientes, con el objetivo de garantizar que esta etapa del proceso también transcurriera sin contratiempos. El delegado aseguró que puede considerarse una jornada con saldo blanco en toda la región. Destacó la participación ciudadana y el comportamiento ordenado de los votantes.

“Derivado del operativo realizado en la región por los tres órdenes de gobierno, la jornada electoral se vivió con total paz. No hubo ningún reporte y seguimos atentos a cualquier situación que pudiera presentarse durante el traslado de las urnas, aunque esperamos que todo concluya con tranquilidad para que los paquetes electorales sean entregados sin inconvenientes”, concluyó. (Con información de Lidiet Mexicano).

ALIANZA PRI-UDC EN COAHUILA AVENTAJA EN DISTRITOS DE LA REGIÓN SURESTE, SEGÚN ENCUESTA DE SALIDA La alianza integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) obtuvo una amplia ventaja en los cinco distritos locales de la Región Sureste del estado, de acuerdo con los resultados de la encuesta de salida de la Mitofsky al cierre de la jornada electoral. La información fue difundida por fuentes del partido tricolor en la entidad y colocan a la coalición PRI-UDC al frente en los distritos 12, 13, 14, 15 y 16, con porcentajes que oscilan entre el 49.4 y el 58.2 por ciento de la votación estimada.

Las encuestas de salida realizadas por Gaussc, Pulso Social y Mitofsky al cierre de la jornada electoral del 7 de junio perfilan una amplia victoria de la coalición PRI-UDC en los 16 distritos locales de Coahuila. Los ejercicios demoscópicos colocan a la alianza al frente en las regiones Norte, Laguna y Sureste, con ventajas que en algunos casos superan los 30 puntos porcentuales sobre sus principales competidores de Morena-PT.