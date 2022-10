Enfermeras, policías y hasta monjas: piden no sexualizar profesiones en Halloween

Y como alguna vez dijo Cady Heron en Mean Girls “En el mundo normal, Halleween es cuando los niños se disfrazan y salen a pedir dulces. En el mundo de las chicas, Halloween es la única noche del año en el que una chica puede vestirse como una absoluta mujerzuela y ninguna otra puede criticala. Las chicas más rudas solamente usan lencería y alguna forma de orejas de animales ” .

Si bien, utilizar ropa sensual no es malo, el uso de estos disfraces puede repetir discursos machistas, opresivos y de violencia sexual .

Ya sea que te disfraces para pedir dulces, para una sesión de fotos o para una fiesta, es importante no reproducir estereotipos de las mujeres .

Yo no soy tu disfraz y el uniforme no está para tu diversión.”, comparte otra internauta

“Recordatorio no amable de que en esta época de disfraces no hay que disfrazarse de scout de manera sexualizada. Es una burla a las que hemos sufrido violencia dentro del movimiento.

“Recuerden que en halloween no hay que usar disfraces que sexualizen las profesiones de otras mujeres” , menciona una usuaria en redes sociales.

PIDEN EN REDES NO SEXUALIZAR

“La fantasía de ser sometidx por unx policía, la fantasía de ser rescatadx por unx bomberx, la fantasía de dominar a algúnx trabajadorx, etc. Si algo debemos cuestionar del uso de esos papeles dentro del juego erótico es por qué ciertas relaciones de poder nos excitan, qué tanto esos roles obedecen a los roles de género y qué tan sano o no resulta eso.

“Hay algo importante qué notar en el hecho de que los disfraces de ciertas profesiones hayan sido relacionados con el erotismo y la sexualidad . Más a menudo que no, esto responde a relaciones de poder dentro del role-play erótico.

Estas son publicaciones que se han viralizado en los últimos días a través de redes sociales. Sin embargo, hay quienes comparten una opinión diferente, pues señalan que la cosificación no es responsabilidad de quien porta el disfraz, sino de quien la mira.

“Pero estarle fiscalizando a las MORRAS que se disfracen o no de ciertas profesiones no es más que responsabilizarlas por la objetivización y sexualización que ejercen los hombres sobre ellas y/o dichas profesiones. Es, una vez más, restringir a las mujeres en su libertad y agencia nada más porque son LOS VATOS los que no se saben cuestionar sus fantasías de sometimiento ni discernir entre la realidad y la fantasía erótica”, reza el post que circula en redes sociales.

Y tú ¿estás a favor o en contra de utilizar estos controvertidos atuendos?

