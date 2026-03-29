Enfrentamiento armado en Progreso deja dos muertos en zona rural

Los hechos se reportaron durante la tarde-noche del viernes en una brecha identificada como Los Rodríguez, ubicada en una franja cercana a los límites entre Coahuila y Nuevo León. De acuerdo con la información recabada en el lugar, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando fueron sorprendidos por una presunta agresión por parte de civiles armados.

PROGRESO, COAH.- Un enfrentamiento armado registrado en una zona rural del municipio de Progreso dejó como saldo dos personas sin vida, luego de un intercambio de disparos entre civiles armados y elementos de seguridad estatales y fuerzas militares.

Tras el ataque inicial, los elementos de seguridad respondieron a la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento directo en esa zona de difícil acceso. Durante varios momentos se registraron detonaciones de arma de fuego, generando movilización en los alrededores.

Como resultado del intercambio, dos hombres perdieron la vida en el sitio. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre posibles detenciones relacionadas con estos hechos.

El área fue asegurada por las corporaciones participantes, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes en el lugar del enfrentamiento. La presencia de unidades estatales y militares se mantuvo en la zona para evitar cualquier nuevo incidente.

Derivado de lo ocurrido, autoridades de la Fiscalía estatal implementaron un reforzamiento en los puntos de revisión ubicados en las regiones Carbonífera y Norte del estado. Estas acciones tienen como objetivo impedir el desplazamiento de otros civiles armados hacia municipios cercanos o incluso hacia entidades vecinas.

Los filtros de seguridad fueron intensificados en diversas rutas consideradas estratégicas, principalmente aquellas que conectan con caminos rurales o brechas, como la zona donde se registró el enfrentamiento.

Hasta el momento, la información oficial se mantiene en proceso, en tanto continúan las acciones de seguridad en distintos puntos del norte de Coahuila.

(Con información de medios locales)