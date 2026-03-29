Piedras Negras: exhiben a policía dormido en patrulla y desata críticas en redes

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 29 marzo 2026
    Piedras Negras: exhiben a policía dormido en patrulla y desata críticas en redes
    El oficial fue captado aparentemente dormido dentro de la patrulla sobre un bulevar de Piedras Negras. REDES SOCIALES

El video generó críticas y cuestionamientos de los ciudadanos sobre la vigilancia del municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un elemento de la Policía Municipal de Piedras Negras fue exhibido en redes sociales luego de que circulara un video en el que presuntamente aparece dormido al interior de una patrulla oficial mientras se encontraba en funciones.

Las imágenes, captadas por automovilistas que transitaban por la zona, muestran al uniformado dentro de la unidad número 2547, estacionada sobre el bulevar Fausto Z. Martínez, a la altura de la colonia Nueva Americana. De acuerdo con lo señalado por quienes difundieron el material, el punto corresponde a una zona donde el agente debía realizar labores de vigilancia y brindar apoyo vial en la ruta fiscal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/brote-de-sifilis-en-coahuila-no-pero-detecciones-se-dispararon-294-en-arranque-de-2026-FN19723327

En el video, que rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, se observa al oficial aparentemente dormido, sin reacción ante el paso de los vehículos que circulaban a su alrededor. La escena generó una inmediata respuesta entre usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en emitir comentarios tanto de crítica como de burla hacia el desempeño del elemento.

La difusión del material provocó un amplio alcance en internet, donde diversos usuarios cuestionaron las condiciones en las que se realiza la vigilancia en este sector de la ciudad fronteriza. Además, el hecho abrió el debate sobre la eficacia de los operativos de seguridad, particularmente en puntos considerados estratégicos por su cercanía con la actividad fiscal y el tránsito constante de visitantes.

Aunque en el video no se muestra interacción directa con el oficial, la grabación fue suficiente para detonar señalamientos sobre la responsabilidad de los elementos encargados de la seguridad pública. La situación también generó inquietud entre habitantes de Piedras Negras, así como entre quienes transitan por la zona, al tratarse de un punto donde se espera presencia activa de las autoridades.

Hasta el momento, lo difundido corresponde únicamente al material grabado por ciudadanos, el cual continúa circulando en redes sociales y acumulando reacciones.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

El Colegio Saltillense y las Hermanas del Verbo Encarnado
Eva trabaja diariamente desde su trinchera para hacer de Saltillo una mejor ciudad.

Eva Farías: comunicar para conectar ciudad, comunidad y futuro
Grecia tiene una visión que transforma el patrimonio.

Grecia Contreras: estratega del patrimonio y as de la innovación
La administradora que consolidó la estructura interna de Ortiz Leos.

María de Lourdes: la mujer detrás de Ortiz Leos
Glenda asesora proyectos de vida.

Glenda Valdez: la mujer que asesora decisiones de vida

Creatividad casera que se volvió comunidad digital.

Teresa Rivera ‘Floritere’: una saltillense de millones

Ana lidera la tercera generación de la empresa familiar.

Ana Siller: continuidad y liderazgo femenino en una empresa pionera
Desde su lugar de trabajo, Alejandra impulsa el talento de las mujeres.

Alejandra Garza: liderazgo femenino transformando la educación en Saltillo