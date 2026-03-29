Piedras Negras: exhiben a policía dormido en patrulla y desata críticas en redes

Las imágenes, captadas por automovilistas que transitaban por la zona, muestran al uniformado dentro de la unidad número 2547, estacionada sobre el bulevar Fausto Z. Martínez, a la altura de la colonia Nueva Americana. De acuerdo con lo señalado por quienes difundieron el material, el punto corresponde a una zona donde el agente debía realizar labores de vigilancia y brindar apoyo vial en la ruta fiscal.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un elemento de la Policía Municipal de Piedras Negras fue exhibido en redes sociales luego de que circulara un video en el que presuntamente aparece dormido al interior de una patrulla oficial mientras se encontraba en funciones.

En el video, que rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, se observa al oficial aparentemente dormido, sin reacción ante el paso de los vehículos que circulaban a su alrededor. La escena generó una inmediata respuesta entre usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en emitir comentarios tanto de crítica como de burla hacia el desempeño del elemento.

La difusión del material provocó un amplio alcance en internet, donde diversos usuarios cuestionaron las condiciones en las que se realiza la vigilancia en este sector de la ciudad fronteriza. Además, el hecho abrió el debate sobre la eficacia de los operativos de seguridad, particularmente en puntos considerados estratégicos por su cercanía con la actividad fiscal y el tránsito constante de visitantes.

Aunque en el video no se muestra interacción directa con el oficial, la grabación fue suficiente para detonar señalamientos sobre la responsabilidad de los elementos encargados de la seguridad pública. La situación también generó inquietud entre habitantes de Piedras Negras, así como entre quienes transitan por la zona, al tratarse de un punto donde se espera presencia activa de las autoridades.

Hasta el momento, lo difundido corresponde únicamente al material grabado por ciudadanos, el cual continúa circulando en redes sociales y acumulando reacciones.

(Con información de medios locales)