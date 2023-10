Entre robos y drogadictos se encuentra panteón del ‘trenazo’ de 1972, cerca del Puente Moreno

“Nunca he visto o escuchado nada paranormal, es el sitio más tranquilo en el que he vivido. Cuando vienen los youtubers y esos (cazafantasmas), la energía se agita, se hace pesada, pero nunca he visto un fantasma, aquí los vivos son los que dan lata”.

Detalló que la zona tiene un alto problema de consumo de drogas, que son las personas adictas a las que les teme porque estando intoxicadas son capaces de todo. Esta situación fue corroborada por José Manuel Ortiz, también vecino del lugar, quien se encontraba colocando ramas con espinas en su cerca, pues apenas el lunes su casa fue blanco de robo.

“Aquí no asustan, asustan los rateros, oiga, por eso ando poniendo ramas para que no se brinquen. Tenía una herramienta y me la robaron, es con lo que trabajo. Y a la tiendita de la esquina, cada 15 días, la asaltan o les roban”.