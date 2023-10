Veterinaria que ayuda a perritos callejeros en Saltillo se recupera tras ser diagnosticada con Rickettsia

Monserrat compartió un conmovedor mensaje solicitando oraciones por la salud de Alejandra , quien se encontraba en una condición muy delicada: “ Por primera vez, les pido a todos ustedes que no me suelten la mano y que oren por mi hermana que sigue en estado crítico en cuidados intensivos. Yo la tengo tomada de la mano, pero necesito fuerzas... Hermana, aquí estamos todas las personas que te amamos y somos muchas... ”. Este mensaje fue difundido a través de sus redes sociales.

APOYA A ORGANIZACIONES RESCATISTAS

La Dra. Alejandra Garibay es una apasionada amante de los animales y también es la médico de cabecera de la asociación de rescate “Fundación Louigy A.C”. La fundación hizo un llamado a la comunidad para unirse en oración por la pronta recuperación de Alejandra, quien ha dedicado innumerables horas ayudando y atendiendo a perros rescatados.

Después de las 22:00 horas del 2 de octubre, Monserrat compartió un mensaje esperanzador agradeciendo a todos por su apoyo y informando que su hermana ya no corre peligro: “Hoy ocurrió el milagro que estábamos esperando y por el cual tanta gente se unió en oración. No hay duda de que la unión hace la fuerza y que Dios todo poderoso, los ángeles y los seres de luz existen y se manifiestan para salvar a otros seres de luz. Estoy profundamente agradecida por todo el apoyo y amor que mi querida hermana ha recibido. No sé qué me impactó más, si la gravedad del asunto, el milagro que muchos presenciaron o el invaluable apoyo que recibimos de tantas personas”.

Monserrat concluyó expresando que la Dra. Alejandra Garibay tiene mucha vida por delante y seguirá apoyando y sirviendo a los demás, como siempre lo ha hecho.

¿QUÉ ES LA RICKETTSIA?

La Rickettsia es una enfermedad infecciosa causada por al menos ocho especies de bacterias que están principalmente asociadas a las garrapatas. Este microorganismo se transmite a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada y tiene un período de incubación de 3 a 14 días. La gravedad de la enfermedad varía, y la letalidad puede oscilar entre el 5% y el 40%.

Las infecciones por Rickettsia pueden provocar diversas enfermedades en los humanos, como la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, el tifus, la fiebre Q, la fiebre maculosa y la fiebre botonosa mediterránea.

RICKETTSIOSIS, CON ALTA MORTALIDAD EN COAHUILA

En Coahuila, el 66.6% de las personas infectadas por Rickettsia pierden la vida, lo que constituye la tasa de letalidad más alta del país. Este año, 16 personas han fallecido en el estado debido a esta enfermedad: 7 en San Pedro de las Colonias, 5 en Saltillo, 3 en Ramos Arizpe y 1 en Torreón.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, ha implementado medidas para combatir las garrapatas, especialmente en los municipios donde se han detectado personas contagiadas y fallecidas, con el objetivo de prevenir la rickettsiosis, también conocida como fiebre manchada.

Sin embargo, según la legisladora Yolanda Elizondo Maltos (UDC), los casos de esta terrible enfermedad están en aumento. El cambio climático y las olas de calor continuas permiten que este tipo de fauna nociva se reproduzca y aumente el número de casos de rickettsiosis, dijo.

Es crucial que los 38 municipios colaboren en la erradicación de las garrapatas transmisoras de la enfermedad, implementando acciones de limpieza y fumigación en áreas donde proliferan estos insectos. Estos esfuerzos son fundamentales para prevenir la enfermedad y salvar vidas, especialmente cuando la enfermedad no se detecta a tiempo.