Entre rótulos y anuncios ‘vintage’, buscan jóvenes preservar la historia de la ciudad con ‘Gráfica Saltillo’

La rica historia gráfica de Saltillo está siendo rescatada de la oscuridad gracias a un apasionado proyecto llamado “Gráfica Saltillo”, liderado por el joven arquitecto y diseñador Abraham Cisneros, en colaboración con la fotógrafa Frida Lucía, quien se encarga de tomar las fotos y está detrás de la cuenta en Instagram. Este proyecto tiene como objetivo preservar imágenes de letreros antiguos de la ciudad y documentarlos en archivos digitales para las futuras generaciones.

Inspiración y Orígenes del Proyecto Abraham Cisneros, arquitecto y diseñador gráfico de formación, comparte la inspiración detrás de “Gráfica Saltillo”: “Me inspiró que ahorita está muy de moda varias páginas que buscan preservar la arquitectura. He visto algunas de Monterrey y otras de aquí de Saltillo. He visto cómo documentan cosas arquitectónicas, cosas coloniales de la ciudad”. “Como yo soy arquitecto, esa parte me interesa mucho. Y, por otro lado, como diseñador gráfico, siento que nuestro trabajo como diseñadores es muy efímero. Me gusta mucho ir al centro y me di cuenta de que existen estos letreros o rótulos que nos han acompañado toda la vida y que simplemente van a empezar a desaparecer.” “Entonces me di cuenta de que nadie los estaba documentando, que nadie los estaba registrando. De alguna manera, no se habla mucho de ello, entonces si nadie los estaba documentando, me di a la tarea de hacerlo yo.”

Preservando la Historia Gráfica de Saltillo El proyecto “Gráfica Saltillo” no solo es un acto de conservación, sino un homenaje a la memoria gráfica de la ciudad. Cisneros explica: “Creo que, aunque mi proyecto esté enfocado en el centro, es algo que está pasando en toda la ciudad, ya que la ciudad cada vez se está modernizando y va avanzando muy rápido”. “Saltillo ha crecido muy rápido en estos últimos años, de un tiempo para aquí va a crecer todavía más aceleradamente. Se podría decir que la modernidad es el gran factor determinante para este proyecto porque lo he visto, muchos de estos ya se han ido quitando porque han modernizado los establecimientos del centro, porque quieren remodelarlos.”

Un ejemplo que destaca es el antiguo cine Palacio, convertido en una zapatería, donde se han preservado elementos arquitectónicos, pero se ha pasado por alto la historia gráfica que albergaba en su interior. Cisneros agrega: “Claro que todos se preocupan por el objeto arquitectónico, pero, nadie se preocupa por las muestras gráficas que había dentro.” Criterios de Selección y Desafíos La selección de letreros para “Gráfica Saltillo” es una labor meticulosa. Cisneros nos cuenta: “La elección en sí es sencilla, si se ve vintage o viejito ya entra como dentro de mi categoría para considerarlo dentro del proyecto. Voy a verlo, a visitarlo personalmente para calificar su estética o su contexto y ver si es de una zona muy antigua de la ciudad o de una zona nueva, o si tiene características gráficas específicas o interesantes, para mí esos son los primeros criterios para que formen parte del proyecto.”

“También considero algunos modernos que no tengan más de 20 años, incluso menos de 10, pero siempre y cuando sean interesantes, cuenten una historia o sean icónicos dentro de la ciudad, porque eventualmente esos también se van a perder.” Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos. “Los obstáculos a los que me enfrento es que muchos de estos no están cuidados, están en lugares abandonados, están rotos o en muy malas condiciones, entonces hacen que su legibilidad sea muy difícil.”

Preservando la Identidad Gráfica de Saltillo ”Gráfica Saltillo” no solo es una iniciativa de preservación, sino un intento de descubrir la identidad gráfica de la ciudad. Cisneros comparte: “Creo que este proyecto puede contribuir históricamente, para crear un registro como de diseño gráfico de alguna manera, por así decirlo, de la ciudad. “También identificar cuáles son los elementos principales que usamos los saltillenses históricamente como identidad gráfica, que cuando lo he estado documentando, he visto varios patrones, colores y formas que compartimos, entonces puedo decir que Saltillo tiene identidad gráfica y tal vez eso es lo que busco, cuál sería la identidad gráfica de Saltillo, y documentar y registrar todas estas características que comparten estos anuncios. Obviamente eso cuenta una historia y es parte fundamental de nuestra identidad como ciudad.”

El Futuro de “Gráfica Saltillo” Aunque por ahora “Gráfica Saltillo” comparte sus hallazgos a través de Instagram, Cisneros tiene planes ambiciosos para el futuro. “La verdad me gustaría que este proyecto llegara a más lugares, a otras ciudades, no sé. Ahorita lo que busco es juntar las muestras, las más que pueda y compartirlas con el público. Ya si después hay otras posibilidades y otros medios de compartir el proyecto, ya sean galerías, conferencias o taller, claro que me gustaría hacerlo. Pero ahorita mi principal objetivo es documentarlo nada más”, dice con entusiasmo.

Sobre qué mensaje o impacto esperan lograr con “Gráfica Saltillo” a largo plazo en la comunidad y en quienes descubren el proyecto, Abraham Cisnceros expresó: “El mensaje es que observen su alrededor y que la gente observe en dónde está parada, en dónde camina, en dónde vive, que incluso en los lugares donde pasen todos los días pueden encontrar mil cosas o hay objetos que cuentan mil historias y es lo que a mí me ha pasado recorriendo las calles, me he encontrado con muchas cosas que en mi vida había visto, y ese sería mi mensaje, que observen la ciudad, que observen dónde están y lo aprecien”. A medida que “Gráfica Saltillo” continúa su misión de preservar la identidad gráfica y la memoria histórica de la ciudad, Abraham Cisneros y Frida Lucía invitan a la comunidad a unirse a su causa. Cisneros concluye: “La colaboración es bienvenida, si alguien ha visto un letrero o un anuncio que le parezca interesante, que nos lo manden y si entra en nuestro proyecto lo vamos a publicar y le vamos a dar sus créditos.” Con colaboración de Laura García

