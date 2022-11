Entregan a Grupo Reto 646 mil pesos como parte del redondeo Alsuper

A través del programa de redondeo “Con tu Cambio Florecen los Sueños”, del Alsuper, se lograron reunir 646 mil 012.44 pesos que fueron entregados a Grupo Reto A.C. en beneficio de mujeres con cáncer.

El redondeo corresponde al mes de octubre y los recursos serán destinados al pago de apoyos de hospitalización y traslados, compra de medicamentos y tratamientos oncológicos, prótesis mamarias, estudios de laboratorio, de gabinete, especializados, así como TAC y entre otros, informó la presidenta de la Asociación Civil, Liliana Elizondo Figueroa.

La entrega del cheque simbólico la realizó el gerente de la tienda, César Balderas, quien destacó que se duplicaron los recursos recaudados a través de la venta de productos y la labor de las cajeras, quienes siempre invitarán a los clientes a donar.

“Ellas tienen presente la meta, están dispuestas a ayudar, esto hace que Alsuper sea sólo un medio entre el apoyo de los clientes y el destino final, que son nuestros beneficiarios; siempre tendremos la intención de dar un poco más y de apoyar”, comentó Barrón en el evento que se celebró en la tienda ubicada en Isidro López Zertuche y el bulevar Francisco Coss.

Por su parte, la presidenta de Grupo Reto destacó que la labor que realiza Alsuper cumple con despertar la conciencia de las mujeres para que mantengan una rutina de autorevisión y detecten el cáncer de mama a tiempo, no sólo durante octubre.

“Estamos muy agradecidos de ser la primera asociación que recibe esto y queremos reconocer el trabajo que realizan porque el preguntarles a los clientes si quieren redondear y decirles la causa, ayuda mucho a despertar el interés en mujeres y hombres, es una acción muy simple, pero esto también nos ayuda a que la gente reaccione”, señaló Liliana Elizondo.

Por eso, la tienda extendió reconocimientos al esfuerzo de dos de las mejores cajeras que lograron recaudar mayores fondos para el programa “Con tu Cambio Florecen los Sueños”: María del Pilar Arredondo, de Alsuper Lourdes, y Nancy Almanza, de Alsuper Las Flores.

“Es un placer hacer esto, nuestro objetivo es poder ayudar y ser parte de logros como este, seguiremos dando lo mejor de nosotros para apoyar las campañas de la tienda”, comentaron las cajeras.

TESTIMONIO DE VIDA

Graciela Hernández Cortés, de Torreón, es una sobreviviente de cáncer de mama y se ha apoyado en Grupo Reto para poder solventar gastos para estudios y traslados, entre otros servicios que ha requerido para su tratamiento.

“Gracias al apoyo de la Fundación me he podido hacer mis estudios, ya que el cáncer que tengo es avanzado, fui diagnosticada en julio del 2017 y después me detectaron metástasis en los huesos. El seguro no me cubre todos los gastos y por eso he acudido a Grupo Reto, donde me han ayudado a solventar y pagar todo lo que se requiere para mi tratamiento”, expuso.

Los gastos ascienden hasta los 30 mil pesos mensuales, por lo que agradeció el apoyo de la AC coahuilense, donde además les otorgan un kit con lo necesario para llevar sus tratamientos.

“Tengo la fe en Dios y hoy tengo los medios para poder salir adelante gracias a organizaciones como Grupo Reto y también gracias a la ayuda de la gente que dona un poquito de lo que tiene para ayudarnos a quienes de verdad lo necesitamos”, comentó Graciela.

16 AÑOS AYUDANDO

El programa “Con tu Cambio Florecen los Sueños” ha operado por 16 años, tiempo en que se ha apoyado a más de 575 proyectos de instituciones que han beneficiado a miles de personas en situación vulnerable en los estados de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Durango.

Si estás interesado en conocer más sobre el programa, Alsuper te invita a visitar su página web www.alsuper.com.