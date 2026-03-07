Entregarán semilla de sorgo forrajero para el ciclo Primavera-Verano en Jiménez, Coahuila

Coahuila
/ 7 marzo 2026
    Entregarán semilla de sorgo forrajero para el ciclo Primavera-Verano en Jiménez, Coahuila
    La gestión de la entrega se realiza a través de la Dirección de Fomento Agropecuario del municipio. ESPECIAL

La entrega está destinada al ciclo Primavera-Verano y beneficia a ejidatarios y productores del campo

La administración municipal 2025-2027 de Jiménez, encabezada por la alcaldesa Claudia Maribel González Espinoza, informó que a partir de la próxima semana dará inicio la entrega de semilla de sorgo forrajero para el ciclo Primavera-Verano, dirigida a ejidatarios y productores del campo del municipio, a través de la Dirección de Fomento Agropecuario.

Para acceder a este programa, los interesados deberán presentar copias de su INE, del certificado parcelario y del comprobante de pago del predial. En caso de no contar con el predial pagado, se solicitará una carta compromiso de pago.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan con éxito Campaña de Bienestar Canino y Felino en Nava, Coahuila

La entrega de la semilla se realizará en dos fechas y sedes: Viernes 13 de marzo en el Centro Comunitario de San Carlos; y sábado 14 de marzo en Presidencia Municipal de Jiménez, en la cabecera municipal.

Los productores interesados que requieran más información podrán comunicarse al teléfono 877-792-44-77 para recibir detalles sobre los requisitos y horarios de atención.

Con esta acción, la administración municipal busca apoyar la producción agrícola local y garantizar que los ejidatarios y productores cuenten con insumos para un ciclo productivo exitoso.

