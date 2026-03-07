Entregarán semilla de sorgo forrajero para el ciclo Primavera-Verano en Jiménez, Coahuila

La administración municipal 2025-2027 de Jiménez, encabezada por la alcaldesa Claudia Maribel González Espinoza, informó que a partir de la próxima semana dará inicio la entrega de semilla de sorgo forrajero para el ciclo Primavera-Verano, dirigida a ejidatarios y productores del campo del municipio, a través de la Dirección de Fomento Agropecuario.

Para acceder a este programa, los interesados deberán presentar copias de su INE, del certificado parcelario y del comprobante de pago del predial. En caso de no contar con el predial pagado, se solicitará una carta compromiso de pago.

La entrega de la semilla se realizará en dos fechas y sedes: Viernes 13 de marzo en el Centro Comunitario de San Carlos; y sábado 14 de marzo en Presidencia Municipal de Jiménez, en la cabecera municipal.

Los productores interesados que requieran más información podrán comunicarse al teléfono 877-792-44-77 para recibir detalles sobre los requisitos y horarios de atención.

Con esta acción, la administración municipal busca apoyar la producción agrícola local y garantizar que los ejidatarios y productores cuenten con insumos para un ciclo productivo exitoso.