Realizan con éxito Campaña de Bienestar Canino y Felino en Nava, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 7 marzo 2026
    Realizan con éxito Campaña de Bienestar Canino y Felino en Nava, Coahuila
    La campaña tuvo como objetivo fomentar el cuidado responsable de las mascotas y contribuir a la salud pública. REDES SOCIALES

La actividad se llevó a cabo en la Plaza Ferromex

NAVA, COAH.- La Presidencia Municipal de Nava llevó a cabo con éxito la Campaña de Bienestar Canino y Felino, una iniciativa destinada a fomentar el cuidado responsable de las mascotas y contribuir a la salud pública.

La actividad se realizó el viernes 6 de marzo en la Plaza Ferromex, en un horario de 7:00 a 8:00 de la noche, donde se ofrecieron servicios gratuitos para perros y gatos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tener un perro alarga la vida?

Durante la jornada, se brindaron diversas acciones preventivas para el bienestar de las mascotas, entre las que destacaron la aplicación de tratamiento contra pulgas y garrapatas y la desparasitación.

Las autoridades municipales resaltaron que el cuidado adecuado de los animales de compañía no solo protege su salud, sino que también ayuda a prevenir enfermedades y a mantener entornos más saludables para las familias y la comunidad.

$!Entre los servicios brindados destacaron la aplicación de tratamiento contra pulgas y garrapatas y la desparasitación.
Entre los servicios brindados destacaron la aplicación de tratamiento contra pulgas y garrapatas y la desparasitación. REDES SOCIALES

La campaña contó con una amplia participación de la ciudadanía. “Hoy se llevó a cabo con gran éxito la Campaña de Bienestar Canino y Felino en la Plaza Ferromex, donde se brindaron servicios gratuitos para el cuidado de las mascotas”, señalaron las autoridades en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Continúan campañas de esterilización y vacunación para mascotas en Ramos Arizpe

Asimismo, agradecieron la asistencia de las familias: “Agradecemos a las familias que acudieron con sus perros y gatos, demostrando responsabilidad y compromiso con la salud y bienestar de sus mascotas”.

El municipio reconoció también la colaboración del veterinario Moisés García, quien brindó apoyo durante la jornada, y reiteró su compromiso: “Seguimos trabajando en acciones que promueven el cuidado animal y el bienestar de nuestra comunidad”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Mascotas

Localizaciones


Coahuila
Nava

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No pasa nada

No pasa nada
true

El escabroso -y escandaloso- caso de ‘Lady Relojes’
Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador.

8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Delatará Karina Barrón al ‘cerebro’ del montaje contra Waldo Fernández?

El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia mientras autoridades integran la carpeta de investigación.

Hombre se quita al vida en la cochera de su vivienda, al oriente de Saltillo
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
De niño, Dhruv Kazi estaba obsesionado con los perros.

¿Tener un perro alarga la vida?
En definitiva, un cabello sano es un cabello que puede crecer.

Cómo hacer crecer el pelo rápido: hábitos clave para lograr una melena más fuerte