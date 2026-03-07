Realizan con éxito Campaña de Bienestar Canino y Felino en Nava, Coahuila
La actividad se llevó a cabo en la Plaza Ferromex
NAVA, COAH.- La Presidencia Municipal de Nava llevó a cabo con éxito la Campaña de Bienestar Canino y Felino, una iniciativa destinada a fomentar el cuidado responsable de las mascotas y contribuir a la salud pública.
La actividad se realizó el viernes 6 de marzo en la Plaza Ferromex, en un horario de 7:00 a 8:00 de la noche, donde se ofrecieron servicios gratuitos para perros y gatos.
Durante la jornada, se brindaron diversas acciones preventivas para el bienestar de las mascotas, entre las que destacaron la aplicación de tratamiento contra pulgas y garrapatas y la desparasitación.
Las autoridades municipales resaltaron que el cuidado adecuado de los animales de compañía no solo protege su salud, sino que también ayuda a prevenir enfermedades y a mantener entornos más saludables para las familias y la comunidad.
La campaña contó con una amplia participación de la ciudadanía. “Hoy se llevó a cabo con gran éxito la Campaña de Bienestar Canino y Felino en la Plaza Ferromex, donde se brindaron servicios gratuitos para el cuidado de las mascotas”, señalaron las autoridades en redes sociales.
Asimismo, agradecieron la asistencia de las familias: “Agradecemos a las familias que acudieron con sus perros y gatos, demostrando responsabilidad y compromiso con la salud y bienestar de sus mascotas”.
El municipio reconoció también la colaboración del veterinario Moisés García, quien brindó apoyo durante la jornada, y reiteró su compromiso: “Seguimos trabajando en acciones que promueven el cuidado animal y el bienestar de nuestra comunidad”.