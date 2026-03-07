Realizan con éxito Campaña de Bienestar Canino y Felino en Nava, Coahuila

NAVA, COAH.- La Presidencia Municipal de Nava llevó a cabo con éxito la Campaña de Bienestar Canino y Felino, una iniciativa destinada a fomentar el cuidado responsable de las mascotas y contribuir a la salud pública.

La actividad se realizó el viernes 6 de marzo en la Plaza Ferromex, en un horario de 7:00 a 8:00 de la noche, donde se ofrecieron servicios gratuitos para perros y gatos.

Durante la jornada, se brindaron diversas acciones preventivas para el bienestar de las mascotas, entre las que destacaron la aplicación de tratamiento contra pulgas y garrapatas y la desparasitación.

Las autoridades municipales resaltaron que el cuidado adecuado de los animales de compañía no solo protege su salud, sino que también ayuda a prevenir enfermedades y a mantener entornos más saludables para las familias y la comunidad.