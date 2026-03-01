Envían equipo federal a San Pedro de las Colonias para diseñar acciones contra la sequía

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Con la mira puesta en revertir el deterioro productivo provocado por años de estiaje, una comitiva enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en San Pedro su primer encuentro con agricultores y autoridades estatales para trazar una ruta de recuperación regional.

La reunión se llevó a cabo en la Planta Despepitadora Industrial Agropecuaria de San Pedro de las Colonias y marca el arranque de una serie de estudios técnicos y recorridos de campo que se desarrollarán en los próximos días. El martes, los representantes federales prevén reunirse con autoridades estatales para definir acciones concretas.

En la mesa participaron Carlos Augusto Morales, secretario particular de la mandataria; Columba López, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; representantes de la Comisión Nacional del Agua; de la Secretaría de Economía; el titular del ramo en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza; la alcaldesa Brenda Güereca Hernández, así como productores locales.

FRIJOL, ALGODÓN Y CORRAJE, BAJO LA LUPA

El presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Baudilio Rodríguez Abisaid, explicó que en este primer acercamiento se abordaron opciones de siembra, condiciones de mercado y estrategias para enfrentar la crisis hídrica.

Entre los temas centrales destacó la viabilidad del frijol como alternativa estratégica, frente a un panorama adverso para el algodón, cuyos costos de producción son elevados y cuyo precio actual ofrece márgenes mínimos. “Sin incentivos suficientes sería inviable”, advirtió.

En contraste, sostuvo que el frijol representa una opción con mayor estabilidad, al tratarse de un alimento básico con valor comercial y social para las familias rurales.

También se analizó la saturación del mercado de forraje. Según los productores, el producto proveniente de Chihuahua, Zacatecas y Durango compite con el local pese a su baja calidad, lo que presiona los precios y afecta la rentabilidad. Alertaron además sobre el riesgo de introducir maleza o plagas.

Otro eje fue el proyecto de estimulación de lluvias para incrementar el almacenamiento en presas de la Comarca Lagunera, una medida que, señalaron, beneficiaría tanto al sector primario como al abasto urbano mediante el programa Agua Saludable para La Laguna.

Rodríguez Abisaid subrayó que el acceso al recurso hídrico es el punto de inflexión para la agroindustria, el comercio y la zona conurbada.

La delegación federal sostendrá una nueva reunión en los próximos días, posiblemente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para aterrizar compromisos y delinear el plan integral.

Para los agricultores, el arribo del equipo presidencial abre una expectativa de coordinación interinstitucional en una región golpeada por sequías recurrentes, encarecimiento de insumos y prácticas abusivas en la comercialización.