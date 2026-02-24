Inversión extranjera se reactiva en Coahuila pese a panorama nacional, afirma Manolo Jiménez

Torreón
/ 24 febrero 2026
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que proyectos internacionales que estaban en pausa han comenzado a reactivarse en la entidad. CORTESÍA

Pese al entorno arancelario internacional, empresas mantienen a Coahuila como destino estratégico por su seguridad y coordinación institucional

TORREÓN, COAH.- Frente al panorama nacional, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la llegada de capital extranjero a Coahuila no se detiene; por el contrario, diversos proyectos que estaban en pausa han comenzado su reactivación.

El mandatario señaló que empresas globales han retomado sus planes de expansión al confirmar que el estado ofrece las condiciones de confianza más sólidas del país.

Jiménez Salinas enfatizó que la estabilidad laboral es el imán principal para los inversionistas. Un punto clave, subrayó, es la ausencia de vínculos entre sindicatos y el crimen organizado, factor que garantiza certidumbre operativa.

Ante el entorno arancelario internacional, el gobernador indicó que las empresas ya integran estos escenarios en sus proyecciones, manteniendo a Coahuila como un destino estratégico gracias a su seguridad y coordinación institucional.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

