Inversión extranjera se reactiva en Coahuila pese a panorama nacional, afirma Manolo Jiménez

TORREÓN, COAH.- Frente al panorama nacional, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la llegada de capital extranjero a Coahuila no se detiene; por el contrario, diversos proyectos que estaban en pausa han comenzado su reactivación.

El mandatario señaló que empresas globales han retomado sus planes de expansión al confirmar que el estado ofrece las condiciones de confianza más sólidas del país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Cerrar la puerta a malandrines’: Manolo Jiménez urge a depurar la política para asegurar la paz

Jiménez Salinas enfatizó que la estabilidad laboral es el imán principal para los inversionistas. Un punto clave, subrayó, es la ausencia de vínculos entre sindicatos y el crimen organizado, factor que garantiza certidumbre operativa.

Ante el entorno arancelario internacional, el gobernador indicó que las empresas ya integran estos escenarios en sus proyecciones, manteniendo a Coahuila como un destino estratégico gracias a su seguridad y coordinación institucional.