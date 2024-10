Errores y aciertos, esto opinan Jericó Abramo y Luz Elena Morales ante el término de mandato de AMLO

Ante la inminente llegada del cambio de presidente en nuestra nación, el diputado federal Jericó Abramo reconoció que hubo algunos avances en el gobierno de AMLO; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas.

“Yo le deseo el mejor de los éxitos a Claudia Sheinbaum, yo le deseo que tenga un gobierno exitoso. Hay muchas cosas que analizar del gobierno de AMLO, algunas buenas como la pensión del adulto mayor, que es algo que siempre defendí, eso se tiene que reconocer”, mencionó el diputado.

A su parecer, es el tema de seguridad el que más queda como marca negativa en el gobierno del presidente saliente, pues no hubo una clara estrategia para la prevención y reducción del delito.

“Deja una gran deuda en materia de seguridad, es un gran error que cometió este gobierno saliente. No hubo una estrategia de seguridad clara, no hubo una coordinación plena con los gobiernos de los estados y con los alcaldes, y mientras eso no se dé, no habrá disminución en los delitos”, aseguró Abramo Masso.

La diputada presidenta de la junta de gobierno del Congreso coahuilense, Luz Elena Morales Núñez, aseguró que para el estado, el gobierno de Andrés Manuel López fue un mal que duró casi 6 años.

“No hay mal que dure más de 6 años. La verdad es que Coahuila estuvo olvidado este sexenio federal, sin recursos para las carreteras, sin recursos para los municipios, eliminando fideicomisos que pusieron en riesgo la seguridad, donde prácticamente puso a los alcaldes quienes vieron las faltas de apoyos para policías y prevención del delito”, informó la presidenta.

Confirmó que de no ser por la inversión propia, el estado se habría detenido por completo en temas de desarrollo, aunque podría haber una luz al final del camino con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Coahuila salió avante con recursos propios, manteniendo la seguridad, haciendo con el actual gobernador programas de salud y con mucha esperanza hacia la nueva presidenta, que mañana toma posesión, en cuanto a que hay más apertura, diálogo y proyectos para Coahuila en materia de infraestructura”, declaró Morales Núñez.