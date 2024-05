‘Es como volver a nacer’; realiza DIF Saltillo encendido simbólico de aparatos auditivos

“Estamos en resiliencia, en esperanza y siendo testigos de la transformación personal de varias niñas y niños. Eso representa para nosotros la verdadera inclusión, porque se trata de no dejar a nadie atrás cuando vamos todos caminando y creemos que este problema que agobia a muchos niños y a muchas niñas en todo el mundo, ha venido solucionándose y les hemos dado en esa esperanza de poder caminar junto con sus familias, junto con sus amigos, con sus compañeros de escuela y que no vayan mermando el aprendizaje y las actividades diarias que ellos tienen”, detalló el funcionario.

“Nos marcan en el mes de enero para decirnos que Vale había sido escogida para el programa de implantes cocleares aquí en Saltillo. Yo me emocioné, a mí me temblaban las piernas porque yo no lo creía, porque de tanto buscar y buscar no teníamos clara una respuesta”, narró la mamá de Valentina.

Todos los testimonios coincidieron en destacar el trato amable y la atención del doctor Marcelino Covarrubias, quien estuvo presente en el evento y realizó una explicación del funcionamiento de los implantes.