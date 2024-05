Coahuila: Expulsan a 150 aviadores de la Sección 38 del SNTE; representaban gastos por 18 mdp al año

Isela Licerio Luévano, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, informó que detectaron a 150 aviadores que anualmente cobraban más de 18 millones de pesos sin presentarse a trabajar; fueron dados de baja “por traviesos y mal portados; pretendían demandar con el argumento de que tenían alrededor de 10 años de ‘antigüedad’ y finalmente desistieron”.

“Eran aviadores y los quitamos a todos, casi 150 aviadores con un ahorro de más de un millón y medio de pesos mensuales en sueldos y salarios. Siguen con las investigaciones con auditoría permanente, se les está citando por parte de la Fiscalía a los que administraban anteriormente el Seguro del Maestro y parte de Finanzas”, explicó Isela Licero Luévano.

Aclaró que la nueva dirigencia sindical no interpuso demanda penal contra los involucrados y no fueron obligados a regresar el dinero cobrado de manera indebida.

“Ellos nos querían demandar porque los dimos de baja, pero no pudieron porque no iba a entrar, eran ‘aviadores’, no hubo problema; nosotros no los contratamos, nada más hicimos lo que nos correspondía, ajustar”, explicó.

Destacó que realizan auditorías permanentemente en el Fovi y el Seguro del Maestro, que administra la Sección 38. “Justo cuando entramos recibimos el Seguro con un déficit de más de mil maestros a los que se les adeudaba y ya se les pagó al 60 por ciento, en un año 3 meses”.

Por otra parte, señaló que en la Clínica del Magisterio de Monclova han detectado una gran cantidad de docentes enfermos de diferentes tipos de cáncer. Anteriormente la mayor parte de los casos de estos padecimientos dentro del gremio se reportaban en Torreón, por la contaminación generada por la empresa Peñoles.