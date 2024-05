Escribirán un libro sobre los piropos de los ‘maistros’ en Coahuila, incluyendo ‘leperadotas’

Los piropos que lanzan los albañiles forman parte de la cultura popular mexicana, por lo que la Secretaría de Cultura escribirá un libro sobre el tema, incluyendo “las leperadotas”, informó Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura en Coahuila.

“Es un estilo propio de ser de este gremio, un gremio que le da chispa a lo que hace y a lo que expresa. Estaba yo jovencita y me echaron un piropo que me dio risa: ‘Morena, morenaza, eres así o te das grasa”, recordó.

Es parte de la cultura mexicana y hasta en la gastronomía tienen su toque, sus famosos tacos recalentados con la maderita que cayó (de la cimbra).

“Sería bien interesante (escribir un libro) porque son de verdad ingeniosos y retratan toda una época, porque no son lo mismo los piropos que me dijeron a mí cuando estaba jovencita a los que se avientan hoy, sí es importante recogerlos, hay que irlos a buscar y para recoger su cultura en un libro, voy a buscarlos, me interesa que no se pierda la cultura popular, todo se va a recoger, hasta las leperadotas que dicen los condenados, también”, refirió entre risas.

Este viernes se celebra el Día de la Santa Cruz, un día especial de los albañiles que trabajan mediodía para luego preparar una carne asada y otros platillos, todo acompañado con cervezas bien frías, tequila y otros vinos, generalmente a cuenta del patrón o la patrona en turno.

“Celebro que se conmemore esta fecha, seguramente van a estar de fiesta todos los ‘maistros’ de obra, y un aplauso porque es parte de la cultura, son muy ingeniosos los reyes de la macabra”, dijo Quintana Salinas.

Se hacen esfuerzos por rescatar las Pastorelas y los matlachines, pero no para rescatar la cultura dentro de la albañilería.