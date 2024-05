El derecho humano a la movilidad, uno de los menos respetados en Saltillo

A propósito de la falta de opciones de movilidad sustentable y activa en la capital de Coahuila, el colectivo ciudadano Transporte Digno Saltillo impulsó el primer Pre Foro Nacional de la Bicicleta, el cual se inauguró en las instalaciones del Palacio Legislativo, en la zona centro.

De acuerdo con datos proporcionados por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez Canales, en su conferencia inaugural “La movilidad como Derecho Humano”, a nivel mundial existe una problemática con el uso y consumo del alcohol, lo que es equivalente al aumento de accidentes automovilísticos, y por ende, de muertes por atropellamiento y sus derivados.

“Todos estos accidentes eran completamente prevenibles y vienen de la mano del tema de la velocidad, del alcohol y de los lineamientos que no se conocen y no se respetan en torno a la cultura vial”, expuso.

A nivel local, dijo, se tiene una contabilidad de 50 mil traumatismos al año ocasionados en accidentes automovilísticos y esta cifra se dobló en Coahuila, registrando una tasa de 113 personas accidentadas entre cien mil habitantes.

“Desde hace cuatro años se empezó a impulsar la Ley de Movilidad Nacional y en todos los estados se legisló. Ahora nos damos cuenta de que es un tema que se va a convertir en uno de los principales derechos humanos que tenemos que garantizar a la población, ya que es un problema de todos los días”, menciono.

“En Saltillo vemos que no hay rutas de transporte y que no están adecuadas como deberían. No se puede llegar a un lugar a tiempo por la falta de planeación en las calles. Es un tema que tiene que tener un esfuerzo desde distintos frentes: el empresarial, gubernamental y el ciudadano. Como ciudadanía, tenemos que impulsar también este derecho humano”, reflexionó el titular de la CDHEC.

Resaltó que el fenómeno de la movilidad no es exclusivo de las grandes ciudades, sino de cualquier ubicación geográfica en la que se encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, la movilidad activa o sustentable es primordial, aunque presenta algunos retos para los asentamientos humanos.

Por ejemplo, en una ciudad donde existe una gran cantidad de transporte automotriz, puede provocar altas emisiones de contaminantes atmosféricos, y este también es un tema de derechos humanos.

