Lluvias dejan estragos en el nororiente de Saltillo; vecinos piden soluciones estructurales

En el Country Club, por ejemplo, un automóvil fue arrastrado por la corriente hasta impactar contra una barda perimetral. Un poste de luz cayó a causa del agua acumulada y provocó un incendio en una casa recién construida que aún no estaba habitada. En otras vialidades cercanas, el nivel del agua superó el metro de altura. Según los vecinos, no se trata de una situación nueva, sino de un patrón que se repite cada temporada de lluvias y que se agrava por la falta de obras de canalización y estudios hidrológicos previos a las recientes construcciones.

Recordó que durante el paso del huracán Hanna en 2020, alrededor de 400 viviendas sufrieron pérdidas materiales considerables. “En aquella ocasión nos tuvieron que evacuar en camiones de bomberos. Estuvo la Guardia Nacional y durante tres semanas no nos dejaron solos. A eso le llamamos una buena actuación del Estado. Pero no podemos vivir esperando a que llegue otro Hanna para que nos vuelvan a atender” , comentó.

Reconoció que, después de la tormenta del domingo, las autoridades actuaron con rapidez al enviar cuadrillas de limpieza, pero insistió en que el problema debe resolverse de raíz. “Queremos que la solución sea profunda, no solo una aspirina para quitar el dolor de cabeza, porque el problema va a volver”.

Añadió que, como ciudadanos, están a favor del desarrollo y de nuevos proyectos para Saltillo. “Estamos aquí para apoyar. No nos vamos a estar peleando, pero sí queremos que entiendan que, en nuestra desesperación, podemos señalar aquello que está mal con una administración. Lo que pedimos no es un privilegio, es seguridad. Y no solo para quienes vivimos aquí, sino para toda la ciudad. Porque esto, si no se atiende, le puede pasar a cualquiera”, concluyó.