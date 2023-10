‘Espíritus y entidades protegieron la sala de objetos poseídos’, afirman propietarios del Museo del Horror Saltillo

Ante esto, Alejandro Mortem, Bere, Mauro y Osvaldo realizaron una transmisión en vivo a las afueras del lugar para mostrar a sus seguidores cómo había quedado tras el percance. Ahí señalaron que no han podido entrar para hacer un recuento de los objetos que pudieran ser recatados, ya que Protección Civil indicó que no era seguro ingresar debido al riesgo de derrumbe.

“Los chicos protegieron lo más que pudieron; me refiero, por supuesto, a los espíritus, a las entidades y energías que habitan en la casa; la sala de objetos poseídos está completa”, afirmó Berenice.

Debido al riesgo latente de que el museo sea allanado, comentaron que se quedarían durante la madrugada a vigilar y sellaron los accesos. Añadieron que se realizará un peritaje para conocer las causas del incendio, ya que consideran que el incidente sucedió en circunstancias extrañas y descartaron la posibilidad de un corto circuito debido a los testimonios y la manera en la que se quemó el edificio.

‘NO COBRAMOS SEGURO, EL MUSEO CONTINÚA’

Sobre los rumores de que estaban asegurados, Berenice Mortem dijo que no. “Esto fue un proyecto que nació completamente de un sueño, de cero. A duras penas podíamos pagar una escultura, realmente no, la casa no estaba asegurada, el museo no estaba asegurado”, de lo cual la mujer también desmintió las acusaciones en su contra de haber provocado el siniestro para cobrar un supuesto seguro.

Al finalizar, aseguraron que, a pesar de las críticas religiosas que recibía el museo, iban a mantener el proyecto. “Aunque sea aquí en la banqueta, pero el Museo del Horror continúa”.

Por otro lado, miles de usuarios mostraron su apoyo a los dueños del museo dando palabras de aliento, así como asegurando que “el karma alcanzará a quien lo hizo”. Sin embargo, también hubo comentarios asegurando que el incendio había ocurrido por las presencias sobrenaturales y malignas que supuestamente habitan el lugar. Adicionalmente, hubo quienes no descartaron que se haya tratado de un acto realizado por personas religiosas.

No obstante, durante la transmisión en vivo, espectadores aseguraron que durante el metraje se podían apreciar figuras, rostros y susurros dentro de la casa.

SE INCENDIA MUSEO DEL HORROR

Un voraz incendio devastó por completo el Museo del Horror de la Zona Centro de Saltillo, presuntamente desencadenado por un corto circuito que rápidamente se propagó por la residencia. Este incidente provocó una intensa respuesta de los bomberos y las autoridades, así como la presencia de numerosos espectadores que se congregaron para observar las llamas infernales que consumieron la propiedad.