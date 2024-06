Estado seguro es el que reacciona de manera fulminante contra el crimen: afirma Gobernador de Coahuila

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- En el tema de seguridad no pueden existir ni colores ni partidos, sino trabajar juntos y coordinados para sumar y Francisco I. Madero es parte de Coahuila y se le tiene que cuidar y proteger, dijo el gobernador Manolo Jiménez, al término de la reunión de seguridad que encabezó en esta ciudad.

Las declaraciones del gobernador se producen luego del paro de policías de aquel municipio para presionar al alcalde Jonathan Ávalos para que regrese al Mando Especial de La Laguna.

Se espera que haya voluntad de la parte municipal para que contribuya al esclarecimiento y prevención de hechos delictivos que se están presentando en el medio rural, sobre todo en los límites de Francisco I. Madero con el Estado de Durango, donde se han detectado vehículos extraños.

Los propietarios de los ranchos han estado reportando movimientos extraños en el municipio maderense, robos de ganado y maquinaria y pues es ahí donde la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, bajo la comandancia del Mando Especial, efectúa recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos, explicó.

Asimismo, comentó que está siendo reforzada la vigilancia en la carretera Torreón-Parras, se han presentado incidentes protagonizados por grupos delincuenciales que no son de Coahuila.

“Un Estado seguro no es el Estado donde no pasa absolutamente nada, es imposible que no pasen cosas, aquí lo importante es que cuando pasa haya una reacción fulminante”, manifestó.

Para seguir “apretando tuercas”, dio a conocer que ha sostenido una serie de conversaciones con los alcaldes electos, para estar en sintonía, empatar los proyectos, los programas, las obras para 2025 y de esa forma cubrir así las principales necesidades.

El patrullaje en Francisco I. Madero ha sido reforzado, en tanto el secretario de Seguridad contempla la posibilidad de instalar puntos de revisión en la carretera a Gómez Palacio.

VIENE AMLO A COAHUILA

En otro tema, el gobernador consideró que los apagones en Coahuila se deben posiblemente a la falta de capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cubrir la demanda en esta temporada de calor.

De hecho, informó que esta semana se reunirá con funcionarios de la CFE, porque es probable la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Pasta de Conchos. Sin embargo, al ser CFE una empresa, tiene que dar un buen servicio, concluyó.