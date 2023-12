¿Este año no habrá Feria del Cohete? Arteaga reporta cero solicitudes por parte de Sedena

“No queremos que se instalen y, si no hay ninguna indicación de Sedena, este año no habrá Feria del Cohete”, reafirmó el edil de Arteaga

Aunque como cada año se espera la instalación de la Feria del Cohete, que se dedica a distribuir juegos pirotécnicos y otros explosivos, este año no se han recibido solicitudes formales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El año anterior, para estas fechas ya teníamos una notificación oficial por parte de la Sedena solicitándonos permiso para que un particular se pudiera instalar, pero hasta este momento no tenemos noticias. Esperamos que nos llegue la notificación, aunque por nuestra parte nunca hemos querido que se instale esta feria”, afirmó Ramiro Durán García, alcalde de Arteaga.

Recordó que todos los años se les ha proporcionado la seguridad y atención que requieren, lo que ha resultado en cero accidentes ni situaciones lamentables.

También señala que para que pueda llegar alguna otra feria o instalación es necesario que los solicitantes presenten un permiso anual para el manejo de materiales de riesgo, además de la anuencia de la Secretaría de Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Protección Civil.

“Esto es para que nosotros podamos realizar un protocolo de seguridad, sin embargo, en mi opinión y la de mi cabildo es una negativa. No queremos que se instalen y, si no hay ninguna indicación de Sedena, este año no habrá Feria del Cohete”, reafirmó el edil.