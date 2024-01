Estrategia de seguridad de Saltillo se replicará en el resto del estado, anuncia Manolo Jiménez

El gobernador Manolo Jiménez Salinas adelantó un reforzamiento en la operatividad de la Policía Estatal y aplicar en los 38 municipios el programa de los Comités Ciudadanos de Seguridad instrumentado en Saltillo cuando fue alcalde, lo que permitirá ciudadanizar la corporación y contar con una mayor vigilancia y más rápida respuesta a las llamadas de auxilio.

Añadió que varias estrategias diseñadas como alcalde, ahora se están implementando al interior de la Policía Estatal, dentro de un programa de fortalecimiento de la corporación, que trabaja en el blindaje de todo el territorio estatal para tranquilidad de la población.

“Vamos a implementar estrategias, vamos a fortalecer a Saltillo y a la Región Sureste. Vienen más patrullas, la construcción de cuarteles, construir a la brevedad el cuartel o la base en los límites con Zacatecas para seguirnos blindando”.

Refirió que como presidente municipal se proyectó el programa “Mil policías y mil ciudadanos por la seguridad en Saltillo” y de ahí nacieron los Comités, convocando a personas que se animaron a colaborar con la corporación en la vigilancia de la ciudad.

“El proyecto no hubiera tenido éxito si no hubiera existido el compromiso por parte de la Policía Municipal, porque si los ciudadanos hubieran reportado las cosas en los grupos y no hubiera una respuesta como la que se obtuvo, no se hubiera comenzado a generar esa confianza”.

“Hoy, después de seis, este y otros proyectos se siguen fortaleciendo. Hoy son más de 109 mil ciudadanos, en estos Comités; Además, la policía se ha venido profesionalizando, diversificando, dignificando, con mejores uniformes, capacitaciones, vehículos tácticos, pero sobre todo con un gran compromiso de todos ustedes. La policía de Saltillo, sin duda, es una de las mejores policías municipales de México”.

Asimismo, el gobernador destacó que con la colaboración del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se ha fortalecido el blindaje de Coahuila en materia de seguridad pública.