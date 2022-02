$!Estudiantes del Tecnológico de Saltillo exhiben baños insalubres (imágenes fuertes)

Escusados, mingitorios y lavabos del Instituto Tecnológico de Saltillo fueron exhibidos por sus propios alumnos en redes sociales ante la suciedad en la que los recibieron el pasado 31 de enero en su regreso a las aulas.

De acuerdo a los estudiantes, fue hace menos de 15 días cuando el 100 por ciento de los estudiantes del ITS regresaron a clases presenciales, luego de que la Dirección asegurara un “retorno a las aulas seguro y cumpliendo con los protocolos que establece el comité de salud”.

Sin embargo, en los salones no se cumple con la sana distancia, no hay gel antibacterial en los edificios ni en los salones, incluso no siempre en la entrada cuentan con este insumo.

Pero lo que más causó asco entre los alumnos de diferentes ingenierías fue la condición de los baños de mujeres y hombres, pues en casi todos los edificios están en pésimas condiciones, aseguraron estudiantes a Vanguardia.