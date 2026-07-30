Evalúan reemplazo de tubería de más de 50 años ante constantes hundimientos en la Avenida Panorámica, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante las fallas en la carpeta asfáltica, fugas recurrentes de agua y hundimientos registrados en la avenida Panorámica, autoridades municipales analizan la sustitución total de la tubería del sector con el objetivo de resolver de manera definitiva los problemas que se han presentado en las últimas semanas. El gerente de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe (COMPARA), Nicanor Aguirre, explicó que las afectaciones son consecuencia de la antigüedad de la infraestructura hidráulica, cuya vida útil ya fue rebasada.

“Ya tenemos hundimientos ahí en esa parte. Estamos evaluando, ya tenemos por ahí una cotización para hacer un cambio de línea; ya es una línea con más de 50 años, es un tubo de 2 pulgadas de asbesto”, señaló.

El funcionario indicó que ya se realizaron los estudios técnicos preliminares para ejecutar la obra sin interrumpir el suministro de agua a las viviendas del sector. “Ya se hizo ahí un trazo por medio del proveedor para hacer el cambio de línea. Estamos evaluando para no perjudicar el servicio que tenemos ahí; va a ser por la lateral, hacer otra línea adicional. Vamos a seguir trabajando a un lado de la línea”, detalló. Aguirre explicó que el proyecto contempla una logística integral que incluirá el manejo de presiones en la red de agua potable, la construcción de una nueva línea y, posteriormente, la rehabilitación del pavimento en coordinación con la Dirección de Obras Públicas. “Ya traemos los trazos y la cotización. Estamos esperando también revisar un tema de un desfogue en una pileta, ya lo estamos evaluando. Esa labor se coordinará con la Dirección de Obras Públicas para la reparación de la vialidad”, comentó.

Durante las revisiones, personal técnico también detectó daños en algunas descargas del sistema de drenaje sanitario, por lo que estos trabajos serán aprovechados para reparar la infraestructura afectada.

“Nos hemos encontrado algunas descargas de drenaje dañadas por la antigüedad. Tenemos que evaluar ese tema conforme avancemos con el cambio de la línea de agua para atender también los drenajes”, agregó. En cuanto a los automovilistas que hayan sufrido daños en neumáticos o suspensiones debido a los baches y hundimientos en la avenida Panorámica, el gerente de COMPARA recomendó presentar el reporte correspondiente ante la Presidencia Municipal para que cada caso sea revisado por las autoridades competentes.