Exhiben en redes sociales a policía de Monclova que vende cerveza clandestina

Un supuesto elemento de la Policía Municipal de Monclova fue exhibido en redes sociales por vender cerveza clandestina en la ciudad.

A través de un perfil falso, el usuario publicó un video donde se observa el frente de un domicilio y arriba un hombre en un vehículo blanco. De la casa salen dos hombres, uno de ellos a quien señalan como el uniformado y que en su tiempo libre comercializa bebidas embriagantes, a pesar de que está restringida su venta.

“¿Y saben porque pasan esos accidentes? por la misma policía que les vende cerveza en cualquier horario. Cuando quieran cerveza ilegal y en domingo después de horas, pueden ir con la misma policía o con el coordinador de policía.

Su nombre es Fredy, y Ulises su achichincle, que venden cocaína y mariguana”, publicaron en una cuenta de facebok recién creada.

Ahí se afirmó que a este elemento, quien labora para el ayuntamiento local, nadie le prohíbe el vender alcohol fuera de horario.

“¿Y por qué hago esto desde un perfil falso? Pues porque trabajan en el municipio y en la policía. Se les ha llamado y tienen denuncia, y aún así andan como si nada, pero bueno, vayan por su 12 bien frío para sigan saliendo en las cámaras”, mencionó.

El alcalde Mario Dávila Delgado afirmó que se iniciaría la investigación por parte de la Comisión de Honor y Justicia, para que con datos objetivos se sancione este hecho. dijo que habrá cero tolerancia con quien realice actos indebidos.

Jorge Garza Calvillo, Jurídico del Ayuntamiento y representante de la Comisión de Honor y Justicia de al Policía Municipal, declaró que ya se está analizando si existe este domicilio que se muestra en el video, donde llega un vehículo blanco y aparentemente venden bebidas alcohólicas.

“De hecho tengo personal de mi departamento verificando, estamos en información. Primero se dará a conocer si es elemento, si el departamento de Recursos Humanos lo tiene dado de alta, yo no puedo decir si es o no es si no lo checo primero en la nómina”, expresó.

De corroborarse que un policía esta vendiendo cerveza clandestina, este de inmediato será dado de baja de la corporación. Lo que pide el alcalde Mario Dávila Delgado es que sean enérgicos y no permisivos.

“No por ser servidor público vas a estar haciendo actos ilícitos y demás a la ciudadanía”, finalizó.