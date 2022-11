Filtros antialcohol no son suficientes para frenar accidentes fatales en Monclova

Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, lamentó que de nueva cuenta la mezcla de alcohol, el volante y el exceso de velocidad cobrara vidas humanas en la ciudad y dijo que las acciones del municipio no han sido suficientes para frenar estos lamentables sucesos.

Luego del fuerte choque ocurrido en la zona Centro de Monclova este domingo, en donde perdieron la vida tres ciudadanos, todos integrantes de una familia, el edil reconoció que, pese a que el ayuntamiento coloca filtros antialcohol para evitar que cafres al volante y bajo los influjos del alcohol circulen por las calles de la ciudad, esta problemática continúa.

“Muy triste que tres personas hayan perdido la vida por una situación donde se suman varios factores vamos a llamarlos agravantes como es el consumo de alcohol, no respetar las señales de tránsito y como es ir a exceso de velocidad, todo esto se suma y provoca un accidente fatal donde pierden la vida tres personas”.

“Hemos estado insistiendo en el tema de la vigilancia, el respeto a las leyes de tránsito, en el tema del consumo de alcohol los domingos realizamos acciones para evitar este tipo de hechos, sin embargo, este tipo de hechos se presentan”, declaró en entrevista con medios de comunicación.

Reveló que, ante este nuevo caso lamentable la sociedad monclovense está consternada y ante la temporada navideña que está en puerta los departamentos de Seguridad Pública, Protección Civil y Transporte y Vialidad van a seguir trabajando arduamente para tratar de poner orden en la ciudad y evitar que sucedan más tragedias.

Cabe señalar que es en el mes de diciembre donde al haber mayor derrama económica, hay mÁs ingesta de alcohol, por consecuencia más accidentes viales.

“En su momento se han clausurado antros que no respetan el horario, no se han permitido violaciones en los fines de semana, se ha incrementado los filtros antialcohol si no también el domingo, seguiremos con ellos insistiremos en alcoholes que todos quienes violen los reglamentos sean sancionados, recordar que el estado tiene un parte donde ellos revisan el tema de alcoholes.”