Exhibirán autos clásicos en la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las actividades culturales y recreativas de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, este próximo domingo 17 de mayo se realizará una exhibición de autos clásicos en la Plaza Principal de Ramos Arizpe, frente a la Presidencia Municipal.

El evento se desarrollará en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y contará con la participación de entre 80 y 100 vehículos antiguos y clásicos, los cuales destacan por su valor histórico, diseño y estado de conservación.