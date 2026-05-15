Exhibirán autos clásicos en la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 en Ramos Arizpe
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El evento se llevará a cabo el domingo 17 de mayo en la Plaza Principal
RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las actividades culturales y recreativas de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, este próximo domingo 17 de mayo se realizará una exhibición de autos clásicos en la Plaza Principal de Ramos Arizpe, frente a la Presidencia Municipal.
El evento se desarrollará en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y contará con la participación de entre 80 y 100 vehículos antiguos y clásicos, los cuales destacan por su valor histórico, diseño y estado de conservación.
La muestra reunirá automóviles representativos de distintas épocas, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para aficionados al automovilismo, coleccionistas y familias que asistan a las actividades de la feria.
Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer la exposición y conocer modelos que forman parte de la historia de la industria automotriz, en un espacio destinado a fomentar el interés por la cultura del automóvil y la preservación de vehículos históricos.
La exhibición forma parte del programa de actividades de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, celebración que además contempla presentaciones artísticas, espectáculos musicales y muestras gastronómicas tradicionales.
Las autoridades informaron que la entrada será gratuita para todo el público.