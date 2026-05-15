Exhibirán autos clásicos en la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 en Ramos Arizpe

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    Exhibirán autos clásicos en la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 en Ramos Arizpe
    La muestra estará abierta al público de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. CORTESÍA

El evento se llevará a cabo el domingo 17 de mayo en la Plaza Principal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las actividades culturales y recreativas de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, este próximo domingo 17 de mayo se realizará una exhibición de autos clásicos en la Plaza Principal de Ramos Arizpe, frente a la Presidencia Municipal.

El evento se desarrollará en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y contará con la participación de entre 80 y 100 vehículos antiguos y clásicos, los cuales destacan por su valor histórico, diseño y estado de conservación.

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La muestra reunirá automóviles representativos de distintas épocas, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para aficionados al automovilismo, coleccionistas y familias que asistan a las actividades de la feria.

$!La exhibición reunirá modelos representativos de distintas épocas de la industria automotriz.
La exhibición reunirá modelos representativos de distintas épocas de la industria automotriz. CORTESÍA

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer la exposición y conocer modelos que forman parte de la historia de la industria automotriz, en un espacio destinado a fomentar el interés por la cultura del automóvil y la preservación de vehículos históricos.

La exhibición forma parte del programa de actividades de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, celebración que además contempla presentaciones artísticas, espectáculos musicales y muestras gastronómicas tradicionales.

Las autoridades informaron que la entrada será gratuita para todo el público.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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