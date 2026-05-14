Ramos Arizpe: celebra 46 años de forjar su futuro con el trabajo de la comunidad

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: celebra 46 años de forjar su futuro con el trabajo de la comunidad
    La actividad industrial se consolidó como una de las principales características del municipio con el paso de los años.

Industria, comercio, tradición y esfuerzo diario dan vida a la ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Cada mañana, antes del amanecer, Ramos Arizpe comienza a moverse. Las luces de talleres y comercios se encienden, las unidades de transporte recorren sus rutas, las puertas de las fábricas se abren y cientos de familias inician una nueva jornada en una ciudad que, a 46 años de haber recibido el título de ciudad, mantiene en el trabajo diario una de sus principales fortalezas.

Más allá de sus avenidas, parques industriales y crecimiento urbano, Ramos Arizpe ha construido su identidad gracias al esfuerzo cotidiano de generaciones enteras que encontraron en esta tierra un lugar para vivir, emprender y formar comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-celebra-46-anos-de-transformacion-y-crecimiento-continuo-BA20645501

En distintos puntos de la ciudad es posible encontrar historias que reflejan esa vocación. Desde pequeños negocios familiares y comercios tradicionales, hasta trabajadores de la industria, productores del campo, emprendedores y profesionistas que diariamente aportan al dinamismo de la vida económica y social del municipio.

La actividad industrial, que con el paso de los años se convirtió en una de las principales características de Ramos Arizpe, convive con tradiciones que continúan presentes en barrios, ejidos y comunidades rurales, donde aún permanecen costumbres, oficios y formas de convivencia que han acompañado a la ciudad durante décadas.

$!La identidad de Ramos Arizpe se ha construido gracias al esfuerzo constante de varias generaciones.
La identidad de Ramos Arizpe se ha construido gracias al esfuerzo constante de varias generaciones.

A lo largo de su historia, la comunidad ramosarizpense ha sido parte fundamental del crecimiento de la ciudad. Familias enteras llegaron desde distintos puntos de Coahuila y otros estados del país para establecerse en esta región, impulsadas por oportunidades laborales y por el desarrollo que comenzó a consolidarse desde la segunda mitad del siglo pasado.

Con el tiempo, Ramos Arizpe se ha convertido en un punto de encuentro entre la industria, el comercio y la vida comunitaria, formando una ciudad donde conviven distintos sectores que continúan dando forma a su presente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-honra-legado-historico-social-e-industrial-en-su-46-aniversario-como-ciudad-LD20678131

Actualmente, el movimiento cotidiano en calles, escuelas, comercios y centros de trabajo refleja una ciudad activa, integrada por personas que han hecho del esfuerzo diario parte de su identidad.

A 46 años de su conformación como ciudad, Ramos Arizpe mantiene viva una historia construida no sólo por grandes acontecimientos, sino también por el trabajo constante de miles de personas que, desde distintos espacios, continúan dando vida a la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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