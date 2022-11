Manifestaron que aunque Doña Blanca no se encontraba en el lugar de los hechos, arribó para sacar de la casa a una pequeña de tres meses cuando comenzó a dejar de respirar y posteriormente falleció

Las hijas de Doña Blanca señalaron que, además de rociar en exceso gas pimienta, los elementos abusaron del uso de la fuerza al esposar a varios de los familiares que se encontraban al momento de la detención.

“Fue la suegra de una cuñada quien le hablo a la Policía, pero era solo una discusión, no hubo por qué llegar así, de esa manera, tumbando puertas y esposando gente”, expresó Lucero López.

“Abusaron de su fuerza, llegaron como si hubiera delincuentes adentro cuando sólo era una discusión, a mí me esposaron y me tiraron a la cama, no queremos otra cosa más que los implicados paguen por lo que hicieron”, expresó.

“Hay un menor que se encontraba ahí y dice que los mismos policías admitieron que se habían equivocado en lanzar dos veces el gas pimienta”, agregó.

Por su parte, Luis Udave Flores, director de la Policía Municipal de Arteaga, señaló que el caso fue turnado al Ministerio Público donde continúan las investigaciones mientras que los policías que participaron permanecen suspendidos.

“Policía Municipal ahorra no tiene nada que ver, los policías no están en labor están suspendidos”, expresó y descartó que se haya lanzado gas pimienta en exceso.

Incluso, aseguró, ya algunos familiares declararon sobre los hechos, pues la señora que falleció no se en encontraba durante la detención de los implicados en el conflicto.