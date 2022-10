Autoridades de Arteaga señalaron que los policías municipales que rociaron gas pimienta que fue inhalado por una mujer de la tercera edad que posteriormente falleció, actuaron conforme al protocolo y no se advierte ninguna irregularidad en su actuación.

El pasado jueves, elementos de la Policía de Arteaga acudieron a un reporte de riña en el que optaron por utilizar gas pimienta para someter a dos personas que los agredieron. Una hora después de ello, una mujer llegó al domicilio en el que ocurrieron los hechos y empezó a presentar dificultades para respirar, a expulsar espuma de la boca, lo que le causó la muerte por asfixia.

Ante los hechos, el municipio de Arteaga afirmó que los elementos hicieron uso de “un instrumento no letal” y que la fallecida no estaba en el lugar cuando lo hicieron.

“Está dentro de los instrumentos autorizados como no letales para someter cuando hay resistencia... no agredieron a la mujer que falleció, no se encontraba al momento de la detención, son hechos aislados. Los oficiales actuaron conforme al protocolo establecido”.

