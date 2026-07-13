Exigen investigar actos vandálicos y profanación de tumbas en panteón de Parras de la Fuente
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Denuncian la presunta profanación de tumbas en el panteón de San José; familias exigen una investigación y mayor vigilancia en los cementerios de Parras
PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La presunta profanación de varias tumbas en el panteón de San José, en Parras de la Fuente, ha provocado indignación entre habitantes y familiares de personas sepultadas en el lugar, luego de que se denunciara que algunas criptas fueron abiertas y que incluso cuerpos momificados habrían sido extraídos de su sitio.
De acuerdo con las denuncias de vecinos, este tipo de hechos no sería un caso aislado, ya que en distintas ocasiones se han reportado actos similares en panteones municipales del Pueblo Mágico, sin que hasta el momento se conozca quiénes son los responsables o cuál es el motivo de estas acciones.
Familiares señalaron que, pese a que existe personal asignado a los cementerios, los actos de vandalismo continúan registrándose y las denuncias presentadas no han derivado en resultados concretos ni en la identificación de los responsables.
La situación ha generado preocupación entre la población, que considera insuficientes las medidas de vigilancia en los camposantos y teme que estos hechos vuelvan a repetirse.
Ante ello, ciudadanos exigieron a las autoridades municipales y de seguridad realizar una investigación para esclarecer lo ocurrido, sancionar a quienes resulten responsables y reforzar la vigilancia en los panteones, con el fin de garantizar el respeto a los difuntos y brindar tranquilidad a sus familias.