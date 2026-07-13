Exigen investigar actos vandálicos y profanación de tumbas en panteón de Parras de la Fuente

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La presunta profanación de varias tumbas en el panteón de San José, en Parras de la Fuente, ha provocado indignación entre habitantes y familiares de personas sepultadas en el lugar, luego de que se denunciara que algunas criptas fueron abiertas y que incluso cuerpos momificados habrían sido extraídos de su sitio.

De acuerdo con las denuncias de vecinos, este tipo de hechos no sería un caso aislado, ya que en distintas ocasiones se han reportado actos similares en panteones municipales del Pueblo Mágico, sin que hasta el momento se conozca quiénes son los responsables o cuál es el motivo de estas acciones.