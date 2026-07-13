Arranca fase clave para la venta de AHMSA y MINOSA; juzgado inicia análisis de las bases para la subasta

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    Arranca fase clave para la venta de AHMSA y MINOSA; juzgado inicia análisis de las bases para la subasta
    El proceso concursal de AHMSA y MINOSA avanzó con el análisis de las bases para la subasta de sus activos. ARCHIVO
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El juzgado inició el análisis de las bases para la subasta de los activos de AHMSA y MINOSA, mientras quedó integrada la representación jurídica colectiva de los trabajadores

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) entraron en una nueva etapa de su proceso concursal, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles comenzara el análisis de las bases que regularán la subasta de los bienes de ambas empresas como unidad productiva.

Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico de la quiebra, difundió la versión simplificada del acuerdo emitido el 10 de julio de 2026 por la jueza Ruth Haggi Huerta García, dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022, correspondientes a los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA.

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El acuerdo precisa que la prórroga de 10 días concedida al síndico transcurrió del 26 de junio al 10 de julio de 2026 y que, al concluir dicho plazo, se recibieron el listado final de trabajadores con el cálculo de los créditos laborales preferentes y los distintos a los preferentes, las bases que regularán la subasta y la cuota concursal.

El listado final de trabajadores y la cuota concursal quedaron a la vista de las partes interesadas para que, en un plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga.

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Con la recepción de estos documentos, el juzgado dio inicio al análisis de las bases que regularán la venta de los bienes como unidad productiva, un paso relevante para definir las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la subasta de los activos de AHMSA y MINOSA.

Otro aspecto importante del acuerdo es que el Instituto Federal de Defensoría Pública designó a dos personas asesoras jurídicas, quienes aceptaron el cargo y asumirán la representación colectiva de la totalidad de los trabajadores dentro de los procedimientos concursales.

Con ello quedó formalmente integrada la representación jurídica colectiva de los trabajadores, fortaleciendo su participación dentro del proceso concursal y en la defensa de sus derechos laborales.

Además, el síndico informó que continuará ejecutando las acciones que le correspondan dentro del procedimiento, en estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales, y que dará a conocer oportunamente los avances relevantes del proceso.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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