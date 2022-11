Exigen padres que no suspendan a profesor acusado de alcoholizarse durante clases en Saltillo

Después de que se suspendiera al profesor David N, quien fue sorprendido presuntamente alcoholizado y realizando una “carne asada” en las instalaciones de la escuela Miguel Ramos Arizpe, Saltillo, más de 30 padres de familia se manifestaron a las afueras del plantel para exigir que se respeten los derechos del maestro quien, se presume, no se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Una madre de familia señaló que la fotografía que circula en las redes sociales, donde aparece el director con una lata de cerveza en la mano, no fue capturada por padres de familia, sino por los mismos maestros, quienes lo acompañaban.

“Creemos que hay controversias porque la fotografía que ha circulado por todos lados no la mandó una madre de familia, sino un maestro, ya que el profesor siempre ha sido muy estricto y les pide a los maestros que no lleguen tarde, que respeten a los alumnos, que les revisen la tarea, entonces podemos darnos cuenta de que lo están acusando por algo que no pasó”, comenta Mayra Escandón, madre de familia.

Agregó que ella misma, junto con otras madres, acudieron ese día al plantel a picar carne y vegetales para realizar una discada, y fueron testigos de que se vació una lata de cerveza en el disco donde se preparó el alimento, desmintiendo el hecho de que el profesor tenía aliento alcohólico.

“Para mí fue algo impactante ver la fotografía en redes porque el profesor no es así, no es irresponsable. Tampoco es cierto eso de que tenía aliento alcohólico, yo misma fui y hablé con él para resolver algunos pendientes y no tenía aliento alcohólico, ni tampoco fue agresivo ni mucho menos, es una persona respetuosa y exigimos que no lo suspendan”, comparten los manifestantes.