Sugieren en redes boicot a parquímetros de la Zona Centro de Saltillo; otros buscan destruirlos

Un usuario compartió una posible solución, al proponer que los establecimientos deberían expedir una carta de trabajo para que sus empleados puedan estacionarse sin problemas, pero le respondieron que no era viable, debido a que si otro conductor utilizaba ese cajón de estacionamiento, el trabajador perdería ese beneficio.

Algunos otros comparten la teoría de que el Municipio busca incentivar el uso del transporte público . Sin embargo, consideran que no es una opción viable, pues creen que todavía le falta eficiencia y mantenimiento. Por otro lado, cibernautas expresan que lo que se busca es aumentar el presupuesto municipal, porque afirman que el apoyo desde el Gobierno Federal se ha reducido.

“En Monterrey la población se opuso y los quitaron, aquí la gente agachona los acepta sin quejar, bueno sí se queja, pero no hace nada”, comentó un internauta, mientras que otro le respondió “así hay varias ciudades del país donde se instalaron dichos parquímetros, y ante la protesta del ciudadano han tenido que quitarlas” .

Así mismo, trascendió que hay quienes apoyan la moción de destruir los parquímetros, puesto que los consideran un abuso para los automovilistas y la ciudadanía.

“¡Yo apoyo la destrucción de estos! Una imposición muy absurda, por parte de la administración actual y no le escarbemos, porque seguramente trae mucha basura para flotar, cómo todo aquello en lo que mete sus manitas santas el PRI”, expresó un denunciante.

“Qué bárbaros. Yo hablaría con todos los trabajadores o demás ciudadanos para pedirles que nadie se estacione ahí, no importa que tengan que caminar, si no para que se les acabe su minita de oro de los parquímetros. A ver qué harían y verán si no le bajan, o bien el gobierno de ahí que les suba el salario para que les alcance para pagar parquímetros”, comentó otro usuario.