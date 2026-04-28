Explosión de freidora deja a tres personas con quemaduras en hotel de Parras

PARRAS, COAH. – Un accidente registrado en el hotel y restaurante “La Casona del Banco” dejó a tres trabajadores con quemaduras de segundo grado, luego de que se registrara una explosión en una freidora con aceite caliente, en Parras. Los hechos se suscitaron este pasado domingo, cerca del mediodía, en las instalaciones del establecimiento, donde laboraban la señora Araceli, de 59 años de edad; Luis Alfredo, de 29 años, y Luis Ángel, de 17 años. Al parecer, mientras realizaban sus actividades en la cocina, se presentó el incidente provocado por el aceite hirviendo, lo que causó lesiones en su piel.

Al lugar del accidente acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención inmediata; sin embargo, se reportó que no se les permitió el acceso a las instalaciones. Finalmente, los lesionados fueron trasladados al Centro de Salud en vehículos particulares. Esta situación ha generado dudas y especulaciones, pues se maneja la versión de que pudieron haberlos llevado ahí debido a que los trabajadores no cuentan con seguro médico o con la intención de que la Secretaría del Trabajo no tuviera conocimiento oficial del accidente. Por su parte, el director del Centro de Salud, Jesús de la Garza, informó que el estado de salud de los tres lesionados es estable y que no se encuentra en riesgo su vida, aunque permanecen recibiendo atención médica por las quemaduras presentadas.

Asimismo, el titular de Protección Civil, Juan Manuel Parra, indicó que ya se levantó el acta correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del percance. Cabe destacar que este no es el primer incidente que se registra en el lugar, ya que es la segunda ocasión en que ocurre un accidente; anteriormente se había registrado un incendio donde resultó dañada parte de las instalaciones del hotel-restaurante.