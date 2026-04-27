Conductor atropella y mata a adulto mayor, en Saltillo

Un adulto mayor perdió la vida cuando se dirigía caminando a su domicilio; fue embestido por una camioneta en la colonia Santa Teresa.

Todo ocurrió cerca de las 20:30 horas, cuando José Isaac Gamiño Yáñez, de 67 años, intentó cruzar la calle Prolongación Felipe Berriozábal. Justo en ese momento, una camioneta Ford Lobo, que circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez de norte a sur, no detuvo la marcha.

Al incorporarse a Felipe Berriozábal, con la parte frontal de la pick-up embistió al adulto mayor, a quien proyectó aproximadamente cuatro metros. El hombre quedó gravemente herido e inconsciente y, pese a que se realizó un llamado urgente al sistema de emergencias 911, acudieron paramédicos de la Cruz Roja. Tras valorar al hombre, quien vestía una playera azul, pantalón gris y portaba una mochila negra, lo declararon sin vida.

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Este lamentable hecho alarmó a vecinos y familiares, quienes de inmediato se trasladaron al lugar del percance. Entre varias personas despojaron de las llaves de la camioneta al conductor, identificado como Arnoldo Espinosa, de 53 años. Algunos familiares de la víctima lo golpearon hasta que arribaron elementos de Tránsito Municipal.

De manera inmediata, procedieron con la detención del probable responsable, quien posteriormente fue trasladado ante la agencia del Ministerio Público, ya que aparentemente conducía en estado de ebriedad. Por otra parte, elementos de la Policía Preventiva realizaron labores de acordonamiento y permanecieron en el sitio a la espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se llevó a cabo la inspección del lugar, donde Servicios Periciales efectuó la recolección de evidencias, así como de material videográfico. Por lo tanto, el probable responsable enfrentará el delito de homicidio culposo, y su situación legal se definirá en las próximas horas.